در جریان معاملات امروز ۲۸ تیر شاخص کل بورس با ریزش ۲۱ هزار و ۷۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز ۲۸ تیر شاخص کل بورس با ریزش ۲۱ هزار و ۷۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش هزار و ۲۰۳ واحد در سطح یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی ایستاد.

فملی، فارس و شبندر بیشترین تاثیر و وبملت، شبندر و شپنا پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۲۱۰ واحد در سطح ۳۷ هزار و ۲۹۳ واحدی ایستاد؛ سه نماد مارون، آریا و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد رانیز، ذرت و پاریز پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه شیمیایی و بانک‌ها در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
صنعت فلزات اساسی شاهد بیشترین میزان ورود نقدینگی؛ بازار سهام به تعادل نزدیک شد
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۱۶۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
وضعیت دوگانه بورس؛ مدیریت ریسک در روزهای پرنوسان چگونه خواهد بود؟
در هفته کاری که گذشت؛
خروج ۱۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از بازار سهام/ پیشتازی صنایع دارویی و سیمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
لغو ممنوعیت صادرات خرما
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند کمک‌کننده است  
آخرین اخبار
تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند کمک‌کننده است  
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد