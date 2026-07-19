باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۸ تیر شاخص کل بورس با ریزش ۲۱ هزار و ۷۹۶ واحد در سطح ۴ میلیون و ۷۵۵ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش هزار و ۲۰۳ واحد در سطح یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی ایستاد.

فملی، فارس و شبندر بیشترین تاثیر و وبملت، شبندر و شپنا پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۲۱۰ واحد در سطح ۳۷ هزار و ۲۹۳ واحدی ایستاد؛ سه نماد مارون، آریا و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد رانیز، ذرت و پاریز پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه شیمیایی و بانک‌ها در جایگاه دوم و سوم ایستادند.