باشگاه خبرنگاران جوان - سید روحالله سیدالعسگری اظهار داشت: با پیگیریهای صورتگرفته، مرمت «تکیه بابارکنالدین»، «تکیه خوانساریها»، «تکیه مادر شاهزاده» و همچنین «عمارت جبهخانه» یا همان موزه هنرهای معاصر اصفهان که در جریان جنگ تحمیلی اخیر دچار آسیب شده بودند، به پایان رسیده است.
وی گفت: همچنین آسیبهای جزئی وارد شده به «خانه مشکینی» و «خانه جبارزاده» نیز که عمدتاً مربوط به در و پنجرهها بود، بهطور کامل اصلاح و مرمت شد.
به گفته معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان وضعیت مرمت «عمارت رکیبخانه» یا همان موزه هنرهای تزیینی که بر اثر حملات ائتلاف آمریکایی صهیونیستی به محل استانداری دچار آسیبهای زیادی شده بود در مراحل پایانی قرار دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت مرمتهای کاخ باغ جهانی «چهلستون» نیز بیان کرد: گام نخست مرمت این بنای جهانی که شامل اقدامات اضطراری، اصلاح و تعمیر در و پنجرههای چوبی شکسته بود، به اتمام رسیده است.
سیدالعسگری افزود: گام دوم که بر جنبههای سازهای و تزیینات تمرکز دارد، در دست اقدام است؛ در این راستا مشاور مربوطه انتخاب شده و اکنون در فرآیند تامین اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی آن هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به آسیبهای وارد شده به «مسجد جامع عباسی» در اثر موج انفجارها، تأکید کرد: قراردادهای مربوط به گام نخست مرمت این اثر ارزشمند در حال نهایی شدن است و بهزودی عملیات اجرایی برای بازسازی و ترمیم کاشیکاریهای آسیبدیده آغاز خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی اصفهان در خصوص «تالار اشرف» که در حمله به استانداری و در نزدیکترین فاصله با این محل دچار آسیب شده بود نیز گفت: این بنا پس از سه مرحله آسیبشناسی، اکنون در گام نخست مرمت قرار دارد.
به گفته او در گام اول مرمت تالار اشرف، تمرکز بر رفع ترکها و آسیبهای ایجاد شده در سقف است.
سیدالعسگری خاطرنشان کرد: تزیینات و اصلاح در و پنجرهها در گام دوم مرمت تالار اشرف گنجانده شده که به محض ابلاغ اعتبارات تخصیصی، قراردادهای اجرایی آن نیز منعقد و عملیات مرمت بخشهای تزیینی آغاز خواهد شد.
منبع: میراث فرهنگی اصفهان