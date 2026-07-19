باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، با اشاره به اینکه خودروهای پرمصرف مهمترین عامل افزایش مصرف بنزین در کشور هستند، گفت: هرچند اصلاح ناوگان خودرویی یک راهکار بلندمدت است، اما در شرایط فعلی مردم نیز میتوانند با مدیریت مصرف و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، تا حدود ۱۵ درصد در کاهش مصرف سوخت نقشآفرینی کنند.
نواز درباره راهکارهای مدیریت مصرف بنزین اظهار کرد: اصلیترین عامل مصرف بالای سوخت، خودروهای پرمصرف هستند و تا زمانی که تولید خودروهای کممصرف در کشور به شکل جدی دنبال نشود، انتظار کاهش محسوس مصرف از سوی رانندگان چندان عملیاتی نخواهد بود.
وی افزود: موضوع تولید خودروهای پرمصرف سالهاست مطرح شده و حل آن زمانبر است، اما در شرایط کنونی همه دستگاهها و مردم باید برای مدیریت مصرف همکاری کنند. ایران در میان ۱۰ کشور نخست جهان از نظر مصرف روزانه بنزین قرار دارد؛ این در حالی است که جمعیت کشور در مقایسه با برخی از این کشورها کمتر است.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با تأکید بر نقش مردم در صرفهجویی مصرف سوخت تصریح کرد: نمیتوان انتظار بیش از حد از مردم داشت، اما امکان مدیریت مصرف وجود دارد. برای مثال، اقدام اخیر شهرداری تهران در رایگان کردن مترو و اتوبوس، اقدامی قابل تقدیر و مؤثر در کاهش مصرف بنزین است.
نواز ادامه داد: شهروندان میتوانند در برخی روزها به جای استفاده از خودروی شخصی از حملونقل عمومی استفاده کنند یا اعضای خانواده برای ترددهای روزانه از یک خودرو به صورت مشترک بهره ببرند. استفاده از ظرفیت کامل خودروها و کاهش سفرهای تکسرنشین از جمله اقداماتی است که میتواند به مدیریت مصرف کمک کند.
وی با بیان اینکه خود نیز از حملونقل عمومی استفاده میکند، گفت: تجربه استفاده از وسایل نقلیه عمومی نشان میدهد که این شیوه حملونقل در بسیاری از موارد شرایط مناسبی دارد و در صورت توسعه خدمات، استقبال مردم نیز افزایش خواهد یافت.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور همچنین با اشاره به ثبات قیمت سوخت طی سالهای اخیر خاطرنشان کرد: حدود هفت سال است که نرخ بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و آزاد ۳۰۰۰ تومانی تغییری نکرده و دولتها تلاش کردهاند از تحمیل فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت به مردم جلوگیری کنند.
وی افزود: در مقابل، افزایش واردات بنزین و فرآوردههای نفتی نیز از طریق خروج ارز، به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و معیشت مردم تأثیر میگذارد. بنابراین، مدیریت مصرف تنها به معنای جلوگیری از افزایش قیمت نیست، بلکه به حفظ منابع ارزی کشور نیز کمک میکند.
نواز با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه و ضرورت مدیریت منابع، مردم میتوانند با همراهی و درک شرایط، نقش مؤثری در کنترل مصرف ایفا کنند. به اعتقاد من، مدیریت صحیح مصرف میتواند تا ۱۵ درصد از مصرف فعلی بنزین را کاهش دهد.
وی در ادامه، طرح رایگان شدن مترو و اتوبوسهای تندرو را یکی از سیاستهای تشویقی مؤثر دانست و گفت: این اقدام میتواند مردم را به استفاده بیشتر از حملونقل عمومی ترغیب کند و لازم است شهرداری سایر کلانشهرها نیز اجرای چنین طرحهایی را در دستور کار قرار دهند.