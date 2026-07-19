دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفت: هوشمندسازی کشاورزی راهکار افزایش تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن طی سال‌های بعد از انقلاب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - دهقان پور مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رادیو اقتصاد با تاکید بر اینکه آب یک سرمایه  ملی است، گفت: توسعه کشاورزی هوشمند و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان می تواند به افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و حفظ منابع پایه کمک کند‌.

به گفته وی، استفاده از دانش و فناوری منجر به افزایش بهره وری در مزارع می شود و شرکت های دانش بنیان در این زمینه می توانند به ما کمک کنند، هر چند با آنچه مدنظر است، فاصله داریم، اما با اهتمامی که در ارکان دولت وجود دارد می توانیم از بعد کمی و کیفی در این خصوص رشد چشمگیری داشته باشیم.

دهقان پور ادامه داد: یکی از اقدامات شرکت های دانش بنیان این است که محصول و کالایی تولید کنند که مسائل و مشکلات بخش را حل کند و از طرفی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج دارای ظرفیت هایی هستیم که نشر یافته ها و فناوری های نوین را در عرصه بر عهده دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن قبل انقلاب به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است، افزود: استفاده از شرکت های دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش بوده است.

وی ادامه داد: اجرای مزارع الگویی و استفاده از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا و تصاویر ماهواره ای از برنامه های مهم این وزارتخانه است‌.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی با بیان اینکه هوشمندسازی کشاورزی راهکار افزایش بهره وری و حفظ منابع ملی است، افزود: یک مرکزی تحت عنوان مرکز مدیریت بخش کشاورزی داریم که ستاد هوشمندسازی در سازمان تحقیقات تشکیل شده و از فناوری های نوین برای پایش و هوشمند آبیاری استفاده می شود که در نهایت در الگوی کشت استفاده می شود.

وی گفت: در سطح مرغداری، مرغداران با حمایت های دولت در هوشمندسازی پیشرو بودند، در بخش کشاورزی استفاده از پهپادها برای سم پاشی استفاده می شود. برآورد می شود هوشمندسازی کشاورزی رشد چشمگیری خواهد داشت و ارتباط هایی با شرکت های دانش بنیان برقرار شده و بدنبال حل مسائل هستند و این فرایند در سال های آتی سرعت ترویج بیشتر خواهد شد که در نتیجه منجر به افزایش عملکرد و حفظ منابع پایه خواهد شد‌

برچسب ها: بخش کشاورزی ، کشاورزی هوشمند
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