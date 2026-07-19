باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - جمعی از ستاره‌شناسان یک سیاره فراخورشیدی را کشف کرده‌اند که گاز هلیوم ساطع می‌کند، یافته‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده وجود جو و احتمالاً اقیانوس‌های گرم در سطح آن باشد.

طبق گزارش مجله Science، هلیوم با سرعت‌های مختلف از جو سیاره سنگی LHS ۱۱۴۰b ساطع می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده وجود سایر مواد فرار به دام افتاده در لایه‌های پایینی آن باشد که با مدل‌های ساختار جوی آن سازگار است.

محققان معتقدند که مشابه گاز‌های موجود در زمین، گاز‌های دیگری مانند نیتروژن و دی اکسید کربن در جو پایینی این سیاره وجود دارد..اگر این گاز‌ها در اثر گلخانه‌ای نقش داشته باشند، سطح سیاره ممکن است توسط یک اقیانوس گرم با دمای مناسب برای آب مایع پوشانده شود و به طور بالقوه آن را قابل سکونت کند.

سیاره LHS ۱۱۴۰b حدود ۴۹ سال نوری از زمین فاصله دارد و به دور ستاره کوتوله قرمز LHS ۱۱۴۰ در صورت فلکی Cetus می‌چرخد.

منبع: RIA Novosti