باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن اسدی در جمع پیرغلامان حسینی با الهام از آموزه‌های عاشورایی در زمینه خدمت جهادی به مردم، مسیر مدیریت شهری را به سوی پیشرففت و بالندگی تبیین کرد و با ارائه گزارشی از پیشرفت زیرساخت‌های کلان شامل چهار خط مترو، شبکه بزرگراه‌ها و پروژه‌های تفریحی، این اقدامات زیرساختی و متوازن را بخشی از راهبرد کلان شهرداری برای تقویت وحدت و رفاه اجتماعی برشمرد.

شهردار شیراز در سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای ایل قشقایی و شهدای جنگ رمضان و قائد شهید امت، بر صبر و شکیبایی برای خانواده‌های معظم این عزیزان تأکید کرد.

او با اشاره به بیانات مکرر قائد شهید و آقای شهید ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای که مبارزه با آمریکا را در گرو خدمت به مردم می‌دانستند، تصریح کرد: اساسی‌ترین کار، اساسی‌ترین مبارزه با آمریکا، کار برای مردم هست. اگر دیدید مسئولین و خادمین شما در ادارات فکر و ذکرشان تلاش برای مردم است، این یک مسیر درست است.

اسدی همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری در ماه‌های اخیر در خصوص حفظ انسجام، اتحاد، وحدت و برادری اشاره کرد و شعار سال را در سایه وحدت ملی و امنیت ملی معنا کرد.

شهردار کلان‌شهر شیراز با اشاره به وظیفه خطیر مدیریت شهری، رویکرد شورای شهر و شهرداری را خدمت شبانه‌روزی به مردم و دوری از حاشیه‌ها دانست و گفت: با الهام از پیوند ریشه‌دار و استوار فرهنگ عاشورا با فرهنگ ایثار و شهادت، که شهدای گران‌قدر ما با تأسی از مکتب امام حسین (ع) جان خویش را در راه دفاع از ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی نثار کردند، امروز جهاد عمرانی در شیراز، استمرار همان راه روشن و خدمت‌رسانی به مردم، تجلی‌گاه عینی فرهنگ عاشورایی در میدان سازندگی و آبادانی است.

بارزترین بخش سخنان سکاندار مدیریت شهری به گزارش عملیاتی از پیشرفت پروژه‌های زیرساختی شهر شیراز اختصاص داشت که نشان از جهشی کم‌سابقه در مدیریت شهری دارد.

او با اشاره به بازدید‌های مستمر خود از پروژه‌های عمرانی، به تشریح اقدامات گسترده پرداخت.

اسدی با اعلام پیشرفت فیزیکی خط سه مترو و فعال بودن حدود هشت ایستگاه از شهرک گلستان تا تقاطع بصیرت، از عملیاتی بودن همزمان چهار خط مترو خبر داد و گفت: در هیچ کلان‌شهری و در هیچ دوره‌ای از شورا و شهرداری بیشتر از یک خط مترو شروع نمی‌شود، اما ما چهار خط را همزمان جلو می‌بریم که شامل شامل خطوط ۲، ۳ و ۴ و همچنین خط ۱ به ۴ از چهارراه زند به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) می‌شود.

شهردار شیراز در ادامه به پروژه‌های شاخص گردشگری از جمله شهر آبی تأکید کرد و گفت: این مجموعه با عنوان شهر آبی به‌عنوان یک زیرساخت بزرگ گردشگری برای شیراز در حال شکل‌گیری است.

او، آکواریوم بزرگ شیراز را دیگر پروژه گردشگری این کلان‌شهر قلمداد کرد و وعده داد که پروژه آکواریوم شهر شیراز تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار شیراز در ادامه از بهره‌برداری سه شهربازی و تکمیل بزرگراه‌های چهار طرف شهر سخن گفت که مورد استفاده مردم قرار گرفته‌اند.

او در پایان با اشاره به اینکه این گزارش‌ها تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های شبانه‌روزی شهرداری است، از زحمات دست‌اندرکاران مراسم و حضور گرم همشهریان قدردانی کرد و بر عزم خود برای خدمت به شهر و شهروندان تأکید کرد.

گفتنی است؛ فعالیت‌های عمرانی و آبادانی مدیریت ارشد شهری، نمادی از پیوند باور‌های معنوی با تعهد اجرایی است که با هدف ارتقای شاخص‌های رفاه و توسعه متوازن شهر پیگیری می‌شود.

تداوم این مسیر شبانه‌روزی، فراتر از توسعه زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده اراده مدیریت شهری برای تحقق چشم‌انداز شیراز به‌عنوان کلان‌شهری پویا و پیشرو با تکیه بر انسجام اجتماعی و خدمت صادقانه است.

منبع: شهرداری شیراز