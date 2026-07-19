باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عاطفه قصابی متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت:یکی از مهمترین عوامل بروز بیماریهای قلبی و عروقی، هیپرلیپیدمی یا افزایش سطح چربی خون است. چربی خون بالا فرد را مستعد تشکیل پلاکهای عروقی میکند و با رسوب در دیواره رگهای مهم بدن، بهویژه عروق قلب و مغز، میتواند زمینهساز حوادث جبرانناپذیری مانند سکته قلبی و سکته مغزی شود.
او افزود:به همین دلیل، غربالگری چربی خون از دوران بزرگسالی اهمیت ویژهای دارد. همچنین افرادی که سابقه خانوادگی افزایش چربی خون دارند، باید از همان دوران کودکی تحت غربالگری و بررسیهای لازم قرار گیرند؛ چرا که تشخیص زودهنگام میتواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماریها و عوارض ناشی از آن داشته باشد.
متخصص قلب و عروق گفت:برخی افراد بیش از دیگران در معرض ابتلا به هیپرلیپیدمی قرار دارند و نیازمند توجه و مراقبت بیشتری هستند. از جمله این افراد میتوان به مبتلایان به دیابت، مصرفکنندگان سیگار، افرادی با سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین مبتلایان به فشار خون بالا اشاره کرد.
او با بیان اینکه کنترل چربی خون، گامی مهم در پیشگیری از بیماریهای قلبی و حفظ سلامت قلب و عروق است.، تاکید کرد:نخستین گام درمان هیپرلیپیدمی، اصلاح سبک زندگی شامل رژیم سالم، ورزش، کنترل وزن و ترک دخانیات است. در صورت عدم دستیابی به سطح مطلوب، با نظر پزشک درمان دارویی آغاز میشود
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم