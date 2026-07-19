باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتیپور اظهار کرد: از این شمار رفتوآمدها از مرز مهران، ۳۶۵ هزار و ۹۸۸ نفر مربوط به زائران ایرانی و ۱۱۵ هزار و ۷۷۳ نفر نیز مربوط به اتباع خارجی بوده است.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد زائران کشور، مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات بر میگزینند و با توجه به نزدیک شدن اربعین حسینی و پیشبینی افزایش حجم رفتوآمدها، برنامهریزیهای ویژهای برای تجهیز پایانههای مرزی برکت و شهید سلیمانی انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام یادآور شد: امسال با پیشبینی رشد ۱۸ درصدی درخواست سفر، تمهیدهای ویژهای برای مدیریت رفتوآمد در پایانه مرزی مهران و افزایش ظرفیت جابهجایی زائران اندیشیده شده است.
دشتیپور اضافه کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با هدف ارتقا کیفیت خدماترسانی، برنامهریزیهای متمرکزی را برای تامین ناوگان مورد نیاز در روزهای اربعین تدوین کرده و رایزنیهای لازم برای بهرهگیری از گنجایش اتوبوسهای برونمرزی نیز در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: تامین سوخت ناوگان از اولویتهای مهم ستاد اربعین است و با پیشبینی ایستگاههای سیار و تفکیک جایگاههای درونشهری از محلهای اختصاصی اتوبوسها، تدبیرهای لازم اتخاذ شده است تا سوختگیری ناوگان در مبادی ورودی و خروجی بدون هیچگونه اختلالی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای ایلام تاکید کرد: زیرساختهای رفاهی پایانه مرزی برکت همچون سرویسهای بهداشتی، سامانههای سرمایشی و ابزارهای رفاهی آماده بهرهبرداری است.
دشتیپور گفت: طرحهای کنترل رفت و آمد نیز با هدف جلوگیری از گرههای کور خودرویی و مدیریت هوشمند رفتوآمد اتوبوسها در محدوده پایانه اجرا شده است.
دشتیپور گفت: پروژه روکش آسفالت و بهسازی چهار مقطع از راههای استان ایلام با هدف افزایش ایمنی رفتوآمد زائران انجام شده است.
منبع:راهداری و حملونقل جادهای ایلام