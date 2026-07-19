مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریالی برای نگهداری غیرمجاز ماینر خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۱۲ دستگاه ماینر به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر های کشف شده متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۵۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی ماینرها محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان میاندوآب ماینرهای کشف شده را در پی اخبار و اطلاعات واصله از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند