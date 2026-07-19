باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس از کسب رتبه برتر کشور در جذب اعتبارات ملی خبر داد و اظهار کرد: دریافت تسهیلات ماده ۵۶ برای پروژه‌ها و محور‌های مواصلاتی استان با همکاری بانک‌های عامل در دست پیگیری است و فرآیند نهایی تأمین این منابع با جدیت دنبال می‌شود، به گونه‌ای که با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۲۰۰ درصد اعتبارات مصورب جذب شده، و این امر نشان دهنده ظرفیت بالای استان در جذب و تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت هاست.

او افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع اعتبارات ملی مصوب اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس ۳.۶ همت بود که با برنامه‌ریزی، پیگیری‌های مستمر و تعامل مؤثر با وزارت راه و شهرسازی، ۴.۶ همت اعتبار ملی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استان جذب شد و این اداره‌کل موفق به کسب رتبه برتر کشور در جذب اعتبارات ملی شد.

عبداللهی تحقق این دستاورد را نتیجه هم‌افزایی و حمایت مجموعه دولت دانست و تصریح کرد: جذب این حجم از منابع مالی با پیگیری‌های مستمر دکتر امیری استاندار فارس و نمایندگان مردم شریف استان فارس در مجلس شورای اسلامی و اهتمام ویژه سرکار خانم دکتر فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حمایت از پروژه‌های زیربنایی فارس محقق شده و نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی استان داشته است.

او افزود: در کنار اعتبارات ملی جذب‌شده، ۲.۸ همت تسهیلات از محل ماده ۵۶ و ۱.۲ همت اعتبار در قالب مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز برای پروژه‌های راه و بزرگراهی استان در دست پیگیری و تأمین است که با نهایی شدن آن، مجموع منابع مالی پروژه‌های استان به ۸.۶ همت خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به آثار این تأمین منابع مالی گفت: سال گذشته بیش از ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی استان با حضور مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید و با تداوم روند تأمین اعتبارات، تا پایان امسال نیز بیش از ۱۰۰ کیلومتر دیگر از پروژه‌های بزرگراهی و راه‌های اصلی استان آماده افتتاح خواهد شد.

او ادامه داد: هم‌اکنون حدود ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در نقاط مختلف استان فارس در دست اجراست و تأمین این منابع مالی، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها، ارتقای ایمنی راه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تکمیل کریدور‌های ارتباطی استان خواهد داشت.

عبداللهی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و استانی، روند تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی را با جدیت دنبال می‌کند تا طرح‌های راهسازی و بزرگراهی استان در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

منبع: راه و شهرسازی فارس