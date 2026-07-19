باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی اداره‌کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۰ در دوره منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۵ با تحقق ۱۶۹ درصدی درآمد‌های مرتبط با حوزه شهرسازی، رتبه نخست تحقق درآمدی را در بین مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران کسب کرد.

این موفقیت حاصل رویکرد مدیریت شهری منطقه در تسهیل نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، همراه با ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است؛ رویکردی که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری قانونی، زمینه افزایش درآمد‌های پایدار و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را نیز فراهم کرده است.

درآمد‌های حاصل از این بخش، در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار منطقه از جمله تملک پلاک‌های واقع در طرح بازگشایی محور جنوب‌شرق بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان شهید رنجبر، توسعه سرانه‌های خدماتی، افزایش فضای سبز از طریق تملک اراضی و احداث بوستان‌های جدید و همچنین ساخت پارکینگ‌های طبقاتی هزینه خواهد شد.

کسب این دستاورد، مرهون همراهی و اعتماد شهروندان منطقه ۱۰ و تلاش مستمر کارکنان شهرداری است؛ مشارکتی که زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌های شهری را در یکی از متراکم‌ترین و فرسوده‌ترین مناطق پایتخت فراهم کرده است.