باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعیان گفت: در راستای حمایت از جامعه مولد عشایری و تأمین انرژی پاک در مناطق فاقد شبکه برق، تاکنون ۶۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابلحمل با اعتباری بالغ بر ۲۸۶ میلیارد ریال، در میان خانوارهای عشایری شهرستانهای محدوده فعالیت این شرکت توزیع شده است.
او، این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه متوازن، عدالت انرژی و برخورداری این خانوادهها از نعمت برق پاک و پایدار عنوان کرد و افزود: در تلاشیم تا بتوانیم ۱۶۸۰ خانوار عشایر دیگر را نیز در سال جاری از نعمت روشنایی برخوردار کنیم.
شفیعیان با بیان اینکه این طرح با اجرای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و با مشارکت خانوارهای عشایری در حال اجراست، خاطرنشان کرد: قیمت هر سامانه خورشیدی ۴۴ میلیون تومان است که ۱۰ درصد هزینه این پنلها به عنوان سهم خودیاری توسط عشایر متقاضی پرداخت میشود تا بتوانند از برق مورد نیاز خود در مناطق دور از شبکه بهرهمند شوند.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اهمیت بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق عشایری افزود: استفاده از پنلهای خورشیدی علاوه بر تأمین برق روشنایی چادر عشایر، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و تامین رفاه عشایر غیور نیز دارد.
شفیعیان با بیان اینکه این دستگاهها بهگونهای طراحی شدهاند که کاملاً با سبک زندگی کوچنشینی سازگار باشند، اضافه کرد: سامانههای خورشیدی که به عشایر ارائه میشود شامل: یک عدد پنل خورشیدی ۱۰۰ وات به همراه لامپها، کابلهای ارتباطی، شارژ برق شهر و کیف دستگاه است که هر خانوار عشایری با در اختیار داشتن یک پنل خورشیدی کوچک سبک و قابل حمل میتواند به راحتی برق مورد نیاز خود را برای روشن کردن چهارلامپ کم مصرف و شارژ انواع تلفن همراه، چراغ قوه و رادیو تامین کند.
منبع: توزیع برق فارس