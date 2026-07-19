مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۸ میلیون لیتر در روز بوده که از ابتدای تیر، این میانگین به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سفر‌های تابستانی، این سیر صعودی تداوم یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به روند صعودی مصرف بنزین در کشور، بر ضرورت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌ویژه در ایام سفر‌های تابستانی تأکید کرد.

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه مصرف بهینه انرژی در تمامی حوزه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیر در منطقه، مدیریت مصرف در حوزه سوخت خودرو‌ها اهمیت و حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی با ارائه آماری از روند مصرف بنزین در کشور گفت: میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۸ میلیون لیتر در روز بوده که رقمی بسیار بالا محسوب می‌شود؛ این در حالی است که از ابتدای تیرماه، این میانگین به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سفر‌های تابستانی، این سیر صعودی تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: اگرچه مردم در زمینه رعایت الگوی مصرف همواره پای کار بوده‌اند و با همراهی آنان در حال مدیریت شرایط هستیم، اما با توجه به حجم بالای تقاضا، همچنان نیازمند همیاری و توجه ویژه هموطنان به مقوله مدیریت مصرف هستیم.

ویس‌کرمی با بیان اینکه «قرار نیست مصرف بهینه، زندگی را برای مردم سخت کند»، خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیل‌های آماری، اگر هر خودرو تنها نیم لیتر در مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کند، هیچ چالشی در تأمین و توزیع بنزین مورد نیاز کشور نخواهیم داشت.

 

برچسب ها: بنزین ، سوخت
خبرهای مرتبط
افزایش کمبود بنزین امسال نسبت به سال‌های گذشته
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت
حمله به پالایشگاه لاوان/ تولید روزانه ۱.۵ میلیون لیتر بنزین کاهش یافت
کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین با مدیریت مصرف توسط مردم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
لغو ممنوعیت صادرات خرما
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند کمک‌کننده است  
آخرین اخبار
تخصیص یارانه به شرکت‌هایی که ممیزی انرژی هستند کمک‌کننده است  
جزئیات پیش فروش بلیت پرواز‌های اربعین اعلام شد
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور در روز سه‌شنبه
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های تهران
سهم ایدرو در پایداری انرژی صنایع؛ هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی
۵ هفته سخت برای برق پایتخت؛ خاموشی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟+ فیلم
وزیر کشاورزی: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم
رئیس اتاق اصناف: مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشد
لغو ممنوعیت صادرات خرما
شناسایی ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
وزیر اقتصاد دستورالعمل حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را ابلاغ کرد
لوازم یدکی برلیانس اصل یا تقلبی؟ بررسی و مقایسه عملی
عرضه کالاهای اساسی در شرایط بحرانی بدون اختلال ادامه دارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۵
۷.۷ همت تسهیلات به مستأجران رسید؛ شتاب پرداخت وام ودیعه در دو ماه اخیر
تقویت سرمایه در گردش تولید با رشد ۴ برابری استرداد مالیات به تولیدکنندگان
تقویت تقاضا و ورود پول حقیقی به بازار سهام در روز سبز شاخص کل بورس
مردم‌سازی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آگاهی‌بخشی و تأمین مالی دو گام اصلی برای جذب سرمایه‌های مردمی
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۹ تیر
عملیات اربعین تا ۲۲ مرداد ادامه دارد
هیچ کدام از سیاست‌های افزایش قیمت بنزین نتیجه خوبی در کشور به همراه نداشته است+ فیلم
افزایش تحویل روزانه شاهین و کوییک / مشتریان تکمیل‌وجه‌شده مشمول افزایش قیمت نیستند
هیچ حمله سایبری به زیرساخت‌های پرداخت کشور نشده است
با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کنیم
رشد ۷۱ درصدی اشتغال در بخش معدن طی ۱۲ سال
دارایی ارزشمند با درآمد ماهیانه/ رفع ناترازی انرژی و هدایت اعتبارات بانکی
راه‌اندازی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر؛ گامی برای مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری انرژی پاک
پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان مرداد
رشد ۵ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل/ ۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد