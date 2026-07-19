باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به روند صعودی مصرف بنزین در کشور، بر ضرورت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌ویژه در ایام سفر‌های تابستانی تأکید کرد.

ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه مصرف بهینه انرژی در تمامی حوزه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیر در منطقه، مدیریت مصرف در حوزه سوخت خودرو‌ها اهمیت و حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی با ارائه آماری از روند مصرف بنزین در کشور گفت: میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۸ میلیون لیتر در روز بوده که رقمی بسیار بالا محسوب می‌شود؛ این در حالی است که از ابتدای تیرماه، این میانگین به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش سفر‌های تابستانی، این سیر صعودی تداوم یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: اگرچه مردم در زمینه رعایت الگوی مصرف همواره پای کار بوده‌اند و با همراهی آنان در حال مدیریت شرایط هستیم، اما با توجه به حجم بالای تقاضا، همچنان نیازمند همیاری و توجه ویژه هموطنان به مقوله مدیریت مصرف هستیم.

ویس‌کرمی با بیان اینکه «قرار نیست مصرف بهینه، زندگی را برای مردم سخت کند»، خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیل‌های آماری، اگر هر خودرو تنها نیم لیتر در مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کند، هیچ چالشی در تأمین و توزیع بنزین مورد نیاز کشور نخواهیم داشت.