معاون وزیر کشور رفع موانع از تمامی مرز‌های شش‌گانه منتهی به عراق (شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین) اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ الهام قبادی - پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور امروز در حاشیه مراسم ششمین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید‌های میدانی چند روز گذشته از پایانه‌های مرزی، اظهار داشت: هیچ مشکل جدی در روند تردد زائران در مرز‌های شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین وجود ندارد.

وی افزود: اگرچه برخی از این مرز‌ها در دوران جنگ تحمیلی مورد تهدید قرار گرفته بودند، اما با تلاش مسئولان، نواقص احتمالی برطرف شده و تنها مشکلاتی بسیار جزئی باقی مانده که در ۲ تا ۳ روز آینده مرتفع خواهد شد.

معاون وزیر کشور با تأکید بر آمادگی کامل همه پایانه‌ها، به زائران توصیه کرد: برای جلوگیری از معطلی و با توجه به گرمای هوا، صرفاً به مرز مهران اکتفا نکنند و از ظرفیت سایر مرز‌ها مانند شلمچه، چذابه و خسروی نیز استفاده کنند.

 وی خاطرنشان کرد: توزیع متوازن زائران در مرزها، نه تنها باعث کاهش تراکم می‌شود بلکه خدمات‌رسانی را با کیفیت بهتری انجام خواهد داد.

پورجمشیدیان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمهیدات ویژه امسال و آمار داوطلبان، تصریح کرد: با وجود اینکه شرایط امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد، همه دستگاه‌های اجرایی و بسیج مردمی با حداکثر توان پای کار آمده‌اند و ان‌شاءالله شاهد برگزاری شکوهمندانه‌تر این حماسه عظیم خواهیم بود.

برچسب ها: اربعین حسینی ، مرزهای کشور ، مرز شلمچه
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