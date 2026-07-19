باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، مراسم افتتاحیه سرای زندگی (فراهنگ) به عنوان مرکز توانمندسازی سالمندان با حضور هادی حقبین، شهردار منطقه یک، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، احمد دلبری مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان، جمعی از خانواده معظم شهدا و شهروندان در بوستان موعود محله اوین برگزار شد.
حقبین در مهمترین بخش از سخنان خود، با تأکید بر سیاستهای تحولی مدیریت شهری در توجه به این قشر، اعلام کرد: مرکز سرای زندگی با هدف تکریم و ارتقای سلامت سالمندان راهاندازی شده است و ما مصمم هستیم با شناسایی ظرفیتهای محلی، چنین مراکز تخصصی را در تمامی نواحی منطقه یک توسعه دهیم تا همه سالمندان بتوانند در محله خود از خدمات فرهنگی و رفاهی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تحولات صورتگرفته در نگهداشت شهر افزود: اگر در گذشته گلایههایی از عدم مناسبسازی معابر وجود داشت، امروز با رویکردی چندوجهی، نهتنها به دنبال مناسبسازی پیادهروها هستیم، بلکه با تملک فضای سبز یک هکتاری و تبدیل آن به بوستانی به نام جهان دیدگان پا را فراتر گذاشتهایم تا فضای مناسبی برای این قشر از جامعه فراهم کنیم که بعد از ماه صفر به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در این دوره ثابت کرده است که در تمام عرصهها در کنار مردم بوده و ایجاد این مرکز، گامی عملی در جهت پاسخ به نیازهای فرهنگی و اجتماعی سالمندان به عنوان سرمایههای انسانی جامعه است.
مدیر کل سلامت شهرداری تهران نیز با اشاره به راه اندازی مراکز فراهنگ در مناطق مختلف تهران که اولین آن در منطقه یک راه اندازی شده است گفت: سالمندان باید آموزشهای لازم را یاد بگیرید و با توانمندی که بدست میآورند آن را به سایر سالمندان ارایه کنند چرا که این راه برون رفت از چالش سالمندی است.
او افزود: ما باید ۲۷ گروه سالمندی در محلههای منطقه یک داشته باشیم و در شرایط بحران باید سیاست هایمان کمی متفاوت باشد و نباید سالمندی که تنهاست در شرایط جنگ و بحران رها شود.
صاحب گفت: در برنامه «به وقت قدردانی» همکاران ما به سالمندان تنها سر میزنند و به آنها رسیدگی میکنند که خود کار جهادی است.
گفتنی است ساعت کاری این مرکز همه روزه به غیر از جمعهها و ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۸ است.