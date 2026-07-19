مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از حمایت ۱۲.۵ همتی صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه از بازار سهام در هفته گذشته و در کنار سایر خرید‌های حمایتی توسط سهام‌داران عمده و صندوق‌های بازارگردانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قادر معصومی خانقاه با اشاره به رقم حمایت انجام شده صندوق توسعه بازار سرمایه از بازار سهام در هفته گذشته گفت: این صندوق با هدف حمایت از سهام‌داران از ۱۷۴ نماد به میزان ۷،۶۴۰ همت حمایت کرد.

به گفته معصومی خانقاه، صندوق توسعه بازار هم‌چنین تا هفته گذشته بیش از ۴ همت از تعهدات خود را که عمدتا اوراق تبعی از نوع تأمین مالی بوده، تسویه کرده است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رقم حمایتی صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز گفت: این صندوق در هفته گذشته با هدف حمایت از سهام‌داران از ۱۳۱ نماد به میزان ۴،۸۹۴ همت حمایت کرد. به بیان دیگر، میزان خرید خرد این صندوق در این بازه زمانی حدود ۵ همت بوده است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز در هفته گذشته برای تسویه تعهدات ناشی از اقدامات حمایتی بعد از جنگ ۱۲ روزه، شامل همیار، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق تبعی و... بیش از ۱۰ همت از منابع خود را صرف کرده است.

او اضافه کرد: به‌رغم این‌که صندوق‌های حمایتی بازار سرمایه منابع خوبی را برای حمایت از بازار در اختیار دارند، ولی انتشار اوراق تبعی از نوع تأمین مالی در دستور کار این صندوق‌ها قرار داشته و بلافاصله پس از طی مراحل اداری و مقرراتی اطلاع‌رسانی و اجرایی خواهد شد.

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سازمان بورس ، بازار سهام
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