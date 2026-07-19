رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با تسریع در پرداخت مطالبات و تضمین اعتبار خریدهای آتی پیش بینی می شود که در تامین ۱۰۰ درصد گندم صنف و صنعت و نان خودکفا شویم‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم با ارزش بیش از ۲۹۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

به گفته وی، با توجه به پیگیری های مکرر مطالبات گندمکاران به ۹۳ همت رسیده و بنابر وعده وزیر جهاد کشاورزی طی روزهای آتی قرار است ۵۰ همت دیگر از مطالبات پرداخت شود‌.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن بود که تاکنون میزان خرید باید به ۸ میلیون تن می رسید که در شرایط فعلی ۲ میلیون تن عقب ماندگی دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران میزان تولید گندم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به شرایط مزارع پیش بینی می شود که تولید به بالای ۱۴ میلیون برسد و متعهد می شوم که تسریع در روند پرداخت مطالبات صورت بگیرد و اعتبار خریدهای آتی تضمین شود، امسال علاوه بر آنکه به خودکفایی ۱۰۰ درصد در گندم نان و صنف و صنعت می رسیم، حتی امکان صادرات گندم و مشتقات آن وجود دارد.