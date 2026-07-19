وزیر راه و شهرسازی با حضور وبیناری در نشست کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین، ضمن قدردانی از ایستادگی مردم هرمزگان در برابر حملات اخیر، بر باز بودن مسیر‌های مواصلاتی جنوب و ضرورت بسیج تمام ظرفیت‌های لجستیکی برای ارائه خدمات مطلوب در اربعین ۱۴۰۵ تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق که در هرمزگان حضور دارد، از طریق وبیناری در نشست چهارم کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین ۱۴۰۵، با اشاره به شرایط اخیر استان هرمزگان، از صبوری مردم این استان و درایت مدیران استانی در مدیریت بحران قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه به رغم هجمه‌های دشمن، هیچ‌گونه انسداد کاملی در مسیر‌های ارتباطی جنوب رخ نداده است، افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مسیر‌ها بازگشایی شده و تردد خودرو‌ها از جمله نفتکش‌ها در محور بندرعباس جریان دارد. اگرچه سرعت تردد نسبت به شرایط عادی کاهش یافته، اما انسداد کامل وجود ندارد و عملیات آواربرداری و بازسازی با جدیت در حال انجام است.

پایش زیرساخت‌ها و رفع گره‌های ترافیکی

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم پیگیری مصوبات سال گذشته در حوزه زیرساخت‌های اربعین تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژه‌هایی نظیر تعریض محور مهران به دهلران و رفع گره‌های ترافیکی، باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین گزارش‌های بازرسی از پایانه‌های مرزی، به‌ویژه در پایانه ریلی و جاده‌ای شلمچه، بررسی شده است و ایرادات احصاشده باید در جلسات آتی با حضور مسئولان مربوطه حل‌وفصل شود.

بسیج ناوگان حمل‌ونقل برای عملیات اربعین

صادق با اشاره به تجربیات موفق مدیریت حمل‌ونقل در مراسم تشییع اخیر، خواستار تداوم این هماهنگی‌ها شد و اظهار داشت: برای تأمین ناوگان مورد نیاز اربعین، باید از ظرفیت شرکت‌های نفت، صنایع و کارخانجات به‌صورت عملیاتی استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری دقیق تقسیم‌بندی ناوگان مسافری و ساماندهی پایانه‌ها تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز، مکاتبات لازم جهت هماهنگی‌های فرابخشی از طریق معاون اول رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

هماهنگی حداکثری برای مدیریت شرایط جوی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی گرمای هوا در اربعین امسال، تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های بهداشت، درمان، هلال‌احمر و نیروی انتظامی (فراجا) آغاز شده است و هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های عضو ستاد برای مدیریت سوخت و خدمات رفاهی ضروری است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد در مدیریت رویداد‌های اخیر، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات مستمر در هفته‌های آتی، مشکلات و نواقص موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع گردد.

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازی ، محورهای مواصلاتی ، اربعین
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