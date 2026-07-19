باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق که در هرمزگان حضور دارد، از طریق وبیناری در نشست چهارم کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین ۱۴۰۵، با اشاره به شرایط اخیر استان هرمزگان، از صبوری مردم این استان و درایت مدیران استانی در مدیریت بحران قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اینکه به رغم هجمههای دشمن، هیچگونه انسداد کاملی در مسیرهای ارتباطی جنوب رخ نداده است، افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران راهداری و حملونقل جادهای، مسیرها بازگشایی شده و تردد خودروها از جمله نفتکشها در محور بندرعباس جریان دارد. اگرچه سرعت تردد نسبت به شرایط عادی کاهش یافته، اما انسداد کامل وجود ندارد و عملیات آواربرداری و بازسازی با جدیت در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم پیگیری مصوبات سال گذشته در حوزه زیرساختهای اربعین تأکید کرد و گفت: تکمیل پروژههایی نظیر تعریض محور مهران به دهلران و رفع گرههای ترافیکی، باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین گزارشهای بازرسی از پایانههای مرزی، بهویژه در پایانه ریلی و جادهای شلمچه، بررسی شده است و ایرادات احصاشده باید در جلسات آتی با حضور مسئولان مربوطه حلوفصل شود.
صادق با اشاره به تجربیات موفق مدیریت حملونقل در مراسم تشییع اخیر، خواستار تداوم این هماهنگیها شد و اظهار داشت: برای تأمین ناوگان مورد نیاز اربعین، باید از ظرفیت شرکتهای نفت، صنایع و کارخانجات بهصورت عملیاتی استفاده شود.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری دقیق تقسیمبندی ناوگان مسافری و ساماندهی پایانهها تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز، مکاتبات لازم جهت هماهنگیهای فرابخشی از طریق معاون اول رئیسجمهور انجام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی گرمای هوا در اربعین امسال، تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی در حوزههای بهداشت، درمان، هلالاحمر و نیروی انتظامی (فراجا) آغاز شده است و هماهنگی حداکثری میان دستگاههای عضو ستاد برای مدیریت سوخت و خدمات رفاهی ضروری است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد در مدیریت رویدادهای اخیر، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات مستمر در هفتههای آتی، مشکلات و نواقص موجود در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع گردد.