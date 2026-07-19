باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بیستوچهارمین دوره ارزیابی و اعطاء گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان، پس از فراخوان و دعوت بیش از ۵۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی از میان ۲۷۶ بنگاه اقتصادی حائز شرایط ، پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی، ۵۰ شرکت موفق به کسب این نشان ملی شدند که شامل: ۱۳ شرکت دریافتکننده تندیس ملی طلایی، ۸ شرکت دریافتکننده تندیس ملی نقرهای، ۵ شرکت دریافتکننده تندیس ملی برنزیو ۲۴ شرکت دریافتکننده گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان هستند.
حسین زاده قشمی عنوان داشت: این فرآیند که از سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه فرهنگ احترام به حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتریمداری در بنگاههای اقتصادی آغاز شده است، هر ساله بر اساس ارزیابیهای تخصصی و با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور برگزار میشود.
دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اظهار نمود: بر اساس این گزارش، آیین ملی اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان که قرار بود همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ۹ اسفند سال گذشته برگزار شود، به دلیل شرایط ویژه کشور و همزمانی با وقایع جنگ تحمیلی برگزار نشد. از اینرو، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گرفت تندیسها و گواهینامههای برگزیدگان را بهصورت حضوری در محل شرکتهای منتخب به مدیران عامل آنان اعطا کند.
حسین زاده قشمی گفت : این برنامه تا اهدای تندیس و گواهینامه به تمامی شرکتهای برگزیده بیستوچهارمین دوره ادامه خواهد داشت و از بنگاههایی که در مسیر ارتقای کیفیت، افزایش رضایتمندی مشتریان و رعایت حقوق مصرفکنندگان گام برداشتهاند، تجلیل خواهد شد.