اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد این کشور در هفته گذشته هیچ محموله نفتی از عراق و عربستان وارد نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که این کشور در طول هفته گذشته، هیچ محموله نفتی از عراق و عربستان وارد نکرده است. به گزارش شفق نیوز، این سومین هفته پیاپی است که واشنگتن از عراق نفت وارد نمی‌کند.

بر اساس داده‌های این اداره، آمریکا در هفته‌های منتهی به ۲۷ ژوئن، ۳ ژوئیه و ۱۰ ژوئیه نیز هیچ نفت خامی از عراق دریافت نکرده است. این در حالی است که در هفته منتهی به ۱۹ ژوئن، عراق روزانه ۷۱ هزار بشکه و در هفته منتهی به ۵ ژوئن، روزانه ۱۰۷ هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرده بود.

در میان کشورهای عربی، تنها لیبی با صادرات ۷۸ هزار بشکه نفت در روز به آمریکا، از این قاعده مستثنی بوده است. همچنین آمریکا در این مدت از نیجریه نیز نفت وارد نکرده است.

پیشتر، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، بر فرآیند امضای ۴۸ توافق‌نامه، یادداشت تفاهم و اعلام مشارکت میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی عراق و آمریکا نظارت داشته است.

همچنین، شبکه خبری روداو به نقل از یکی از مقامات این شرکت گزارش داد که شرکت انرژی HNK به دلیل تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران، تمام عملیات خود را در منطقه کردستان عراق به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: شفق نیوز

برچسب ها: نفت عربستان ، صادرات نفت عراق ، اداره اطلاعات انرژی آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۹:۴۶ ۲۹ تير ۱۴۰۵
هیچ کشور عربی به اندازه عربستان به منطقه خیانت نکرده،وضد ایران.این نظام حاکم باید حذف شود،خانه خدا به دست ضد مسلمان اداره می شود.جای تاسف است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چطور؟اینا که گفتن عراق بعداز سفر به آمریکای لعنتی قراره برای صادرات نفت تنگه هرمز رو دوربزنه!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
به دشمن خدا نفت می دهید؟! بسیار عالی که به صفر رسید
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
فعلا ک با عراق قرارداد بسته بلاخره از یه راهی میبرن
۰
۴
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