اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد این کشور در هفته گذشته هیچ محموله نفتی از عراق و عربستان وارد نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که این کشور در طول هفته گذشته، هیچ محموله نفتی از عراق و عربستان وارد نکرده است. به گزارش شفق نیوز، این سومین هفته پیاپی است که واشنگتن از عراق نفت وارد نمی‌کند.

بر اساس داده‌های این اداره، آمریکا در هفته‌های منتهی به ۲۷ ژوئن، ۳ ژوئیه و ۱۰ ژوئیه نیز هیچ نفت خامی از عراق دریافت نکرده است. این در حالی است که در هفته منتهی به ۱۹ ژوئن، عراق روزانه ۷۱ هزار بشکه و در هفته منتهی به ۵ ژوئن، روزانه ۱۰۷ هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرده بود.

در میان کشورهای عربی، تنها لیبی با صادرات ۷۸ هزار بشکه نفت در روز به آمریکا، از این قاعده مستثنی بوده است. همچنین آمریکا در این مدت از نیجریه نیز نفت وارد نکرده است.

پیشتر، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، بر فرآیند امضای ۴۸ توافق‌نامه، یادداشت تفاهم و اعلام مشارکت میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی عراق و آمریکا نظارت داشته است.

همچنین، شبکه خبری روداو به نقل از یکی از مقامات این شرکت گزارش داد که شرکت انرژی HNK به دلیل تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران، تمام عملیات خود را در منطقه کردستان عراق به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: شفق نیوز