باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «کشیک سلامت» شبکه سلامت سیما، درباره آخرین وضعیت برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال جاری ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: مراکز برگزاری این آزمون در ۳۴ شهر کشور توزیع شده است و داوطلبان نیز خود شهر محل برگزاری آزمون را انتخاب کرده‌اند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دستیاری، معادل حدود ۷ درصد از کل ثبت‌نام‌کنندگان، قرار است در چند استان جنوبی کشور در آزمون شرکت کنند.

چنگیز تصریح کرد: به‌منظور رعایت حال این عزیزان، فرصتی در نظر گرفته شد تا در صورت تمایل، محل برگزاری آزمون خود را به شهر دیگری منتقل کنند. تاکنون حدود ۱۰۰ نفر محل برگزاری آزمون خود را تغییر داده‌اند.

وی با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت برای برگزاری آزمون در زمان تعیین‌شده، گفت: اگر اطمینان داشتیم که با تعویق آزمون، شرایط پایدارتر می‌شود و مشکلات در سراسر کشور افزایش نخواهد یافت، قطعاً در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کردیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد:، اما از آنجا که شرایط قابل پیش‌بینی نیست و این احتمال وجود دارد که با تعویق آزمون، وضعیت در سایر شهر‌های کشور ناپایدارتر شود، تصمیم بر آن شد که آزمون در موعد مقرر برگزار شود.

منبع: وبدا