باشگاه خبرنگاران جوان-پیام مساعدی مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، توده هوای گرم تا روز دوشنبه بر استان بوشهر حاکم خواهد بود و در این مدت رسیدن دمای هوا به آستانه ۵۰ درجه در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

وی افزود: از عصر روز دوشنبه با افزایش تدریجی سرعت وزش باد شمال‌غربی روی خلیج فارس و تداوم آن تا روز پنجشنبه، در برخی ساعات سواحل این استان مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در زمان تنظیم این گزارش، رطوبت نسبی هوا در شهرستان دیر ۸۲ درصد، بندر بوشهر ۸۴ درصد و گناوه ۸۶ درصد ثبت شده‌است.

مساعدی گفت: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت جهت وزش باد متغیر و به طور جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ و در برخی ساعات تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی گفت: بر اساس جدول جزر و مد، فردا در بندر بوشهر زمان جزر نخست ساعت ۶:۳۰، مد دریا ساعت ۱۲:۰۰ و جزر دوم ساعت ۱۹:۰۰ خواهد بود.