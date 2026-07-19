حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی دو تن از عوامل بسیار خشن و بی رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد: حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی دو تن از عوامل بسیار خشن و بی رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی ماه بامداد امروز اجرا شد.

این مرکز افزود: در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی- صهیونیستی در روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، ۴ نفر از ماموران انتظامی به دست عوامل بسیار خشن و بی رحم دشمن به شهادت رسیدند. 

این گزارش می‌افزاید: در این روز عوامل دشمن و اغتشاشگران در میدان شهید علیخانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل موتولوف همراه داشتند اقدام به آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب تابلو‌های شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آتش زدن ساختمان خیریه، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد و آتش زدن پیکر شهدای مظلوم فراجا کردند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: کودتا ، دی ماه ، اعدام ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
انشاءالله هرچه سریعتر عاقبت همه شون ختم به دار بشه ...🤲
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دو جنایت کار آدمکش ناپاک زاده با چوبه دار اعدام شدند . یعنی همچون ۷۰ کیلو# آشغال متعفن با طناب بالا کشیده شدند .
ای کاش تحقیقی میشد تا ناپاک زادگی آنان نیز بر همه اثبات شود.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
تشکر از قوه قضاییه
درود بر شهدا و خانواده هایشان
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ربانی
۰۰:۲۷ ۳۰ تير ۱۴۰۵
حیف اعدام اینهابایدزجرکش میشدندهمان کاری که باجوانهای عزیرمانیروی انتظامی وبسبجیان جان برکف کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۸ تير ۱۴۰۵
این بیشرفها راباید درملاعام اعدام کرد تابازدارندگی داشته باشد
۸
۴
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۵:۲۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
ببخشیداشتباهی منفی دادم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
خدا قوت. دو تا جانی بع درک واصل شدن این ها بودن که ترامپ ترغیب کردن حمله کنه.
۷
۵
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