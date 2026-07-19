باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد: حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی دو تن از عوامل بسیار خشن و بی رحم جنایات میدان شهید علیخانی اصفهان در کودتای دی ماه بامداد امروز اجرا شد.

این مرکز افزود: در پی آشوب‌های خشن و مسلحانه در کودتای آمریکایی- صهیونیستی در روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی در استان اصفهان که با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، ۴ نفر از ماموران انتظامی به دست عوامل بسیار خشن و بی رحم دشمن به شهادت رسیدند.

این گزارش می‌افزاید: در این روز عوامل دشمن و اغتشاشگران در میدان شهید علیخانی اصفهان در حالی که انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل موتولوف همراه داشتند اقدام به آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب تابلو‌های شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، آتش زدن ساختمان خیریه، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن اموال عمومی و لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد و آتش زدن پیکر شهدای مظلوم فراجا کردند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه