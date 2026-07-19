باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی شیرین‌زاد، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی، در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: دشمن بارها نشان داده است که به تعهدات، اصول انسانی و قوانین بین‌المللی پایبند نیست و با حمله به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و مراکز درمانی، ماهیت خود را آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار به این اقدامات پاسخ داده‌اند، افزود: پاسخ‌های ایران در روزهای اخیر قاطع‌تر و مؤثرتر بوده و هدف قرار دادن مراکز و توانمندی‌های نظامی دشمن، موجب کاهش قدرت عملیاتی آن خواهد شد.

شیرین‌زاد با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت ملی گفت: رسانه‌های وابسته به دشمن تلاش می‌کنند با جنگ روانی، میان مردم ایران تفرقه ایجاد کنند، اما ملت ایران با هوشیاری در برابر این عملیات روانی ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد احساس ترس یا تنهایی در جامعه شکل بگیرد.

نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با یادآوری رشادت‌های دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس مردم از سراسر کشور برای دفاع از میهن متحد شدند، امروز نیز نیروهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و مردمی با آمادگی کامل در کنار مردم حضور دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از وقفه‌ای که به دلیل ملاحظات امنیتی در برگزاری جلسات علنی ایجاد شده بود، مجلس جلسات خود را از سر گرفته است، اما تا بازگشت شرایط به حالت عادی، نشست‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد و زمان و مکان آن‌ها محرمانه خواهد بود.

شیرین‌زاد در برنامه زنده نگاه مردم افزود: مجلس در نخستین جلسه، آیین‌نامه داخلی را اصلاح کرد تا در شرایط خاص، امکان برگزاری جلسات در مکانی غیر از ساختمان بهارستان یا به‌صورت مجازی و وبیناری با تصمیم هیئت‌رئیسه فراهم شود.

وی همچنین از بررسی یکی از طرح‌های مهم مجلس خبر داد و گفت: طرح مربوط به پروتکل حقوقی رژیم تنگه هرمز که مراحل بررسی در کمیسیون مشترک را طی کرده است، به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود و پس از تصویب، ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و اجرایی کشور برای اجرای آن تقویت خواهد شد.