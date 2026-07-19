باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی خود با جوامع نخبگانی، با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزههای مختلف، دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن اشاره به ظلمهایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز میداند. در پارادایم سکولاریته و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبهی نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، بیان داشت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تبجیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزشها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم.
رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصریح کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراختری به مشکلات، استعدادها و ظرفیتهای جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئلهمحور به نگاه توانمندیمحور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به برخی از موضوعات و مسائلی که در این نشست از ناحیه حضار مطرح شد، گفت: هنر یک فرد یا یک کارگزار یا یک مسئول آن است که بتواند مقولاتی که در ظاهر متضاد و متباین هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطهنظرات شما بانوان اندیشمند و گرانقدر، بعضاً مسائلی مطرح شد که دو سویه هستند و دوئیت دارند؛ لکن برای زیست و حکمرانی مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نیاز است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمین اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبتها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بیربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرمتراشی شود. به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء شود و به حریم خصوصی او تجاوز شد. وقتی فردی متهم در حوزهای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟!
رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومین و مجرمین را مطرح کرد، بیان داشت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب میشود و برای او مجازات قانونی درنظر گرفته میشود، اعضای خانواده او نباید با او همسرنوشت شوند و در زندگی اجتماعیشان لطمه ببینند. سرنوشت اجتماعی خانواده محکومین و مجرمین برای ما مهم است و ما نباید با نگاه خاصی به این افراد بنگریم؛ ضروری است موقعیتهای اجتماعی برای این افراد مشابه آحاد دیگر اجتماع فراهم باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: حتی ما معتقدیم که وقتی فردی جرمی مرتکب میشود و مجازات آن را تحمل میکند، دیگر نباید به چشم مجرم به او نگریست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نباید مجرمی را که مجازاتش را کشیده است، از حیّز انتفاع ساقط کرد و ضروری است برای او زمینهی یک زندگی آبرومندانه را فراهم آورد. به فردی که سابقاً مجرم بوده و سزای آن جرم را نیز دیده است، تا ابد به چشم مجرم ننگریم.
رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در پاسخ به بانوی اندیشمندی که بحث شائبه سوگیریهای سیاسی در رسیدگیهای قضایی را مطرح کرد، گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگیهای قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح میکنند ناشی از موقعیتهایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر میشود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهرهبرداریهای سیاسی میکنند؛ اینجا قضیه، ارتباطی به رسیدگی قضایی پیدا نمیکند و نمیتوان گفت که جهتگیری سیاسی در صدور حکم، مدخلیت داشته است؛ با اطمینان میگویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.
«فاطمه پورزادی» کارآفرین و فعال حوزه آموزش دانشآموزان کمبرخوردار نیز در این جلسه به بیان فعالیتهای خود و گروه جهادیاش پرداخت و گفت: تمام تلاش ما این است که دانشآموزان مناطق کمبرخوردار به خاطر وضعیت مالی نامناسب، از حضور در دانشگاههای برتر کشور محروم نشوند.
وی همچنین عنوان کرد: ما خواستار آن هستیم که دستگاه قضایی به دانشآموزانی که در مناطق کم برخوردار کشور دچار مشکلات حادّ خانوادگی میشوند، نگاه مددکارانه داشته باشد.
«هالهسادات حیدری» فعال میدانی حوزه جنگ، جهادگر و پژوهشگر علوم سیاسی نیز در این جلسه، به بیان نکات و مطالبی در رابطه با فعالیتهای گروه جهادی «بچههای آقا» پرداخت و گفت: گروه جهادی «بچههای آقا» که یک روز پس از شهادت امام خامنهای (رضوانالله تعالیعلیه) کار خود را آغاز کرد، امروز به صورت قرارگاهی هم در زمینه تهیه وعدههای غذایی برای رزمندگان و هم در حوزه ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به قشر هدف، فعالیت میکند.
حیدری در ادامه با اشاره به برخی مشکلات گروههای جهادی، بر ضرورت ساماندهی این گروهها تاکید کرد.
وی همچنین گفت: قوه قضاییه باید با جدیت، پیگیری بینالمللیِ ابعاد پنهانِ جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در جنگهای اخیر را در دستور کار قرار دهد.
منبع: قوه قضاییه