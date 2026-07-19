کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند معاملاتی امروز ۲۸ تیر نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت معاملات امروز بازار سرمایه اظهار کرد: خوشبختانه شدت منفی بودن بازار نسبت به روز‌های گذشته به مراتب کاهش یافت و در بسیاری از نماد‌های بزرگ، شاهد فروکش کردن هیجانات منفی بودیم. بازار در ساعات پایانی معاملات، تا حدودی رنگ و بوی تعادل به خود گرفت.

او در خصوص چشم‌انداز روز‌های آتی افزود: انتظار می‌رود در صورت عدم وقوع رخداد‌های غیرمنتظره بازار در روز‌های آینده به سطح تعادل پایدارتری بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر جذابیت‌های بنیادی بازار تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها از منظر بنیادی به محدوده‌های بسیار جذابی رسیده‌اند؛ به طوری که نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به محدوده ۶ واحد بازگشته که با شرایط زمانیِ پیش از آغاز تنش‌ها برابری می‌کند. همچنین نسبت قیمت به فروش شرکت‌ها نیز در سطوح جذابی قرار گرفته است. انتظار می‌رود با انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها تا پایان هفته در سامانه کدال، شاهد تعدیل مجدد نسبت قیمت به سود و نمایان شدن نشانه‌های مثبت بنیادی باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تشریح آمار‌های معاملاتی امروز پرداخت و گفت: ارزش معاملات امروز بازار سرمایه ۲۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان ثبت شد و حجم داد و ستد‌ها به ۶۰ میلیارد برگه سهم رسید. همچنین در جریان معاملات امروز، شاهد خروج ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار بودیم.

او افزود: براساس آمارها، ۵۵ درصد بازار در بازه مثبت و ۴۵ درصد در بازه منفی معامله شدند. در جریان معاملات امروز، صنعت فلزات اساسی بیشترین ورود نقدینگی و صندوق‌های طلا و سکه بیشترین خروج نقدینگی را به خود اختصاص دادند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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