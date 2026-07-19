باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با افزایش دمای تابستان، کاربران گوشی‌های هوشمند اغلب با مشکل رایج گرمای بیش از حد دستگاه و تخلیه سریع باتری مواجه می‌شوند. دمای بالا مستقیماً بر کارایی باتری‌های لیتیومی تأثیر می‌گذارد و در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند طول عمر آنها را به مرور زمان کاهش دهد.

برای محافظت از گوشی خود در برابر گرمای بیش از حد و حفظ عملکرد باتری، کارشناسان چند اقدام ساده را برای کمک به کاهش گرمای بیش از حد و بهبود کارایی دستگاه توصیه می‌کنند.

از منابع گرمای مستقیم دوری کنید

بهتر است از رها کردن گوشی خود در داخل ماشین یا در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید، زیرا دمای بالا می‌تواند باعث گرم شدن قابل توجه باتری شود. علاوه بر این، توصیه می‌شود در صورت محبوس شدن گرما، قاب گوشی را هنگام شارژ موقتاً بردارید و از بازی کردن یا ضبط ویدیو برای مدت طولانی در زیر نور خورشید خودداری کنید.

کاهش روشنایی صفحه نمایش، متوقف کردن برنامه‌های پس‌زمینه و خاموش کردن سرویس‌هایی مانند بلوتوث و GPS در هنگام عدم استفاده نیز می‌تواند کمک کند. این اقدامات بار پردازنده را کاهش داده و تولید گرما را کاهش می‌دهد.

عادات شارژ مناسب برای باتری

استفاده از شارژر اصلی یا شارژر دارای گواهینامه، شارژ ایمن را تضمین می‌کند و خطر گرم شدن بیش از حد را به حداقل می‌رساند. همچنین توصیه می‌شود از شارژ کردن گوشی در محیط‌های گرم یا زیر بالش و پتو خودداری کنید، زیرا این شرایط از اتلاف طبیعی گرما جلوگیری می‌کند.

در نهایت، بهتر است از استفاده از برنامه‌های پرمصرف - به ویژه بازی‌ها - هنگام شارژ خودداری کنید، زیرا باعث افزایش مصرف برق و افزایش دمای دستگاه می‌شوند. اگر پیام هشداری مبنی بر گرم شدن بیش از حد گوشی ظاهر شد، بهتر است استفاده از آن را متوقف کرده و آن را در مکانی با تهویه مناسب قرار دهید تا به طور طبیعی خنک شود. از قرار دادن آن در یخچال یا قرار دادن آن در معرض سرمای شدید خودداری کنید، زیرا تغییرات ناگهانی دما می‌تواند باعث آسیب داخلی شود.

با رعایت این نکات، می‌توانید عمر باتری گوشی خود را افزایش دهید، خطر گرم شدن بیش از حد را به حداقل برسانید و عملکرد پایدارتری را حتی در روز‌های بسیار گرم تضمین کنید.

منبع: الیوم السابع