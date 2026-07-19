نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: ۴ کشتی در مسیر ناایمن تنگه هرمز دچار حادثه و انصراف از مسیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی اعلام کرد: ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناایمن داشتند که دو فروند از آن‌ها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌دارد که کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می‌باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده می‌باشد و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلاً گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

شناورهایی که تحت تاثیر صحبت‌های دشمن آمریکایی قرار می‌گیرند و وارد مسیر ناایمن می شوند مطمئناً دچار حادثه خواهند شد.

برچسب ها: توقیف کشتی ، سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
طرف عمان را بدید به امریکا و عمان با بیست درصد عوارص هشت درصد مال ایران اینور هم کلا با ایران هر کس ازادانه از هر جا خاست رد بشه با اطلاع ایران
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۹:۰۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
این کشتی ها باعث دردسر و جنگ میشن
فقط باید پل فرماندهی را بزنید تا کشته بشن
دیگه کسی جرات نمیکنه از مسیر جنوبی رد بشه
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۶:۴۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سلام
اگر میخوایم موش و گربه بازی کنیم که هیچ اما اگر میخوایم زودتر نتیجه معلوم شه باید چاههای نفت رو یکی یکی بزنیم و تلفات انسانی سنگین بگیریم . و یا اگر میتونیم واقعا ناوهاشون رو غرق کنیم .
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باید موتورخانه کشتی ها باید مورد هدف قرار بگیره تا به دشمن این حس القا بشه که کشتی که بدین صورت مورد هدف قرار میگیره، چندین ماه قابل بروز رسانی برای برگشت به حمل و نقل نیست تا از اهداف پلیدش عقب نشینی کند.
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
درود به فرزندان بی ادعا و از جان گذشته سپاه و مدافع وطن
کور شود چشم دشمن خارجی و داخلی که قدرت شما را نتواند ببیند
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
مردانه دفاع کنیدازتنگه هرمز خوب دارند میسوزندازاین اقتدار خداقوت مامردم ایران پشت شماهستیم ازهیچ‌چیز نترسید
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باریکلا. همیشه هوشیار و دست روی ماشه علیه آمریکا و اسرائیل و اذناب آنها
۱۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
عجب بی شرف هایی هستند که به این پیام منفی داده اند، وقتی می گویند بی وطن دقیقا این دسته از افراد هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بمب اتم امریکا ادب می کند
۱۱
۱۳
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