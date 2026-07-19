وال‌استریت ژورنال گزارش داد ایران زرادخانه موشکی خود را برای غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا تطبیق داده و موشک‌هایی را توسعه داده است که قادر به مانور با سرعت بالا در حین پرواز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تهران اکنون موشک‌هایی را پرتاب می‌کند که قادر به مانور با سرعت بالا در حین پرواز هستند، جهشی فنی که نگرانی‌هایی را در واشنگتن ایجاد کرده است که ایران ممکن است برای هدف‌گیری اهداف حساس، کمک هدف‌گیری خارجی دریافت کند.

به گزارش وال استریت ژورنال، ایران زرادخانه موشکی خود را برای غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا تطبیق داده است و سلاح‌هایی را به کار می‌گیرد که با سرعت بسیار بالا حرکت کرده و قادر به مانور در حین پرواز به سمت اهداف خود هستند. این تحول نگرانی‌ها را در واشنگتن تشدید کرده است که ادعا می شود توانایی بهبودیافته تهران در هدف‌گیری اهداف حساس ممکن است حاصل کمک هدف‌گیری خارجی از سوی چین یا روسیه باشد، نه صرفاً توانایی بومی ایران.

این گزارش الگوی گسترده‌تری را منعکس می‌کند که در طول درگیری جاری ایران با آمریکا و اسرائیل مستند شده است. حملات موشکی و پهپادی ایران در ماه‌های اخیر بارها زیرساخت‌های نظامی حساس را در منطقه هدف قرار داده است، از جمله حمله‌ای در اواسط ژوئیه که دو سامانه راکت‌انداز هایمارس آمریکا را در کویت در حالی که قبلاً برای شلیک به ایران آماده شده بودند، منهدم کرد. به طور جداگانه، گزارش‌ها حمله ایران به یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن را توصیف کرده است که به سامانه دفاعی تاد، برترین سپر ضدموشکی بالستیک آمریکا، نفوذ کرده و زنگ‌های هشدار را در میان تحلیلگران و مقامات دفاعی در مورد فناوری موشکی به سرعت در حال تحول ایران به صدا درآورده است.

ادعاها در مورد کمک خارجی به قابلیت‌های هدف‌گیری ایران جدید نیست. تحلیلگران دفاعی مدعی هستند که قبلاً مواردی را مستند کرده‌اند که در آن ماهواره‌های شناسایی و سامانه‌های ناوبری چین، از جمله شبکه ماهواره‌ای بی‌دوی پکن، ممکن است از عملیات هدف‌گیری ایران حمایت کرده باشند، همراه با سوءظن‌های مشابه در مورد تصاویر شناسایی روسیه. وال استریت ژورنال همچنین به طور جداگانه گزارش داده است که ایران احتمالاً برای بازسازی برنامه موشکی گسترده‌تر خود در آینده به روسیه و چین متکی خواهد بود، ادعایی که با گزارش قبلی سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه چین در حال تلاش برای ارسال سامانه‌های پدافند هوایی به ایران در طول پنجره آتش‌بس با اسرائیل و آمریکا بوده است، همخوانی دارد.

مقامات ایران خود استراتژی عمدی و مرحله‌ای را در پشت این پیشرفت‌ها توصیف کرده‌اند.

افزایش بُرد موشک های ایران با الگویی که کارشناسان دفاعی غربی در طول درگیری شناسایی کرده‌اند، همخوانی دارد، که گفته‌اند توانایی نشان‌داده‌شده ایران در مانور کلاهک‌ها در حین فرود، شبیه فناوری پیشرفته‌تر هایپرسونیک گلاید است که توسط چین و روسیه توسعه یافته است، فناوری که رهگیری آن بسیار دشوارتر از مسیر قابل پیش‌بینی یک موشک بالستیک استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

شایان ذکر است که دقت ادعای اساسی در اینجا اهمیت دارد. ایران قبلاً برخی از قابلیت‌های موشکی خود را بیش از حد برآورد کرده است، از جمله در مورد آمادگی عملیاتی موشک هایپرسونیک فتاح خود، و تأیید مستقل ادعاهای خاص کمک هدف‌گیری از سوی چین یا روسیه به طور قطعی دشوار بوده است و تا حد زیادی بر ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا تکیه دارد تا شواهد عمومی.

منبع: وال استریت ژونال

برچسب ها: موشک های ایرانی ، قدرت نظامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
داریوش
۱۶:۱۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
درود .همش تلاش خودمونه .روسیه چین چهار تا جنگنده بما ندادند .خدا یاریمون کرد وقتی ما سخت ایستادیم این نصرت خداست .شکر و سپاس
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خدایا تو خودت شاهد و ناظر بر اعمال همه ی انسانها هستید و کاملا میبینید که رژیم خبیث و جعلی امریکا و اسرائیل کثیف در دنیای امروز ، دارن زور میگویند و همه را میخواهند تسلیم خودشان بکنن،
ولی انشالله رزمندگان اسلام با کمک و حضور مردم و با انسجام کامل پوزه امریک را به خاک می مالند.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باریکلا ایران
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سردار سرلشگر عبدالهی :
شما را بخدا به هر قیمتی که شده چند تا از ناوهای آمریکا را در منطقه بزنید
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
احسنت افرین الان دلار میشه 129
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۲:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آقای ناشناس،، چه ربطی داشت، دلار129تومن نمیشه اما میشه فهمیدکه هستندکسانیکه به هر شکلی میخواهند پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران کارکنندکه دیده نشود ویا شیرینی آن به کام مردم وملت تلخ کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آها
۱
۵
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