باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تهران اکنون موشک‌هایی را پرتاب می‌کند که قادر به مانور با سرعت بالا در حین پرواز هستند، جهشی فنی که نگرانی‌هایی را در واشنگتن ایجاد کرده است که ایران ممکن است برای هدف‌گیری اهداف حساس، کمک هدف‌گیری خارجی دریافت کند.

به گزارش وال استریت ژورنال، ایران زرادخانه موشکی خود را برای غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا تطبیق داده است و سلاح‌هایی را به کار می‌گیرد که با سرعت بسیار بالا حرکت کرده و قادر به مانور در حین پرواز به سمت اهداف خود هستند. این تحول نگرانی‌ها را در واشنگتن تشدید کرده است که ادعا می شود توانایی بهبودیافته تهران در هدف‌گیری اهداف حساس ممکن است حاصل کمک هدف‌گیری خارجی از سوی چین یا روسیه باشد، نه صرفاً توانایی بومی ایران.

این گزارش الگوی گسترده‌تری را منعکس می‌کند که در طول درگیری جاری ایران با آمریکا و اسرائیل مستند شده است. حملات موشکی و پهپادی ایران در ماه‌های اخیر بارها زیرساخت‌های نظامی حساس را در منطقه هدف قرار داده است، از جمله حمله‌ای در اواسط ژوئیه که دو سامانه راکت‌انداز هایمارس آمریکا را در کویت در حالی که قبلاً برای شلیک به ایران آماده شده بودند، منهدم کرد. به طور جداگانه، گزارش‌ها حمله ایران به یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن را توصیف کرده است که به سامانه دفاعی تاد، برترین سپر ضدموشکی بالستیک آمریکا، نفوذ کرده و زنگ‌های هشدار را در میان تحلیلگران و مقامات دفاعی در مورد فناوری موشکی به سرعت در حال تحول ایران به صدا درآورده است.

ادعاها در مورد کمک خارجی به قابلیت‌های هدف‌گیری ایران جدید نیست. تحلیلگران دفاعی مدعی هستند که قبلاً مواردی را مستند کرده‌اند که در آن ماهواره‌های شناسایی و سامانه‌های ناوبری چین، از جمله شبکه ماهواره‌ای بی‌دوی پکن، ممکن است از عملیات هدف‌گیری ایران حمایت کرده باشند، همراه با سوءظن‌های مشابه در مورد تصاویر شناسایی روسیه. وال استریت ژورنال همچنین به طور جداگانه گزارش داده است که ایران احتمالاً برای بازسازی برنامه موشکی گسترده‌تر خود در آینده به روسیه و چین متکی خواهد بود، ادعایی که با گزارش قبلی سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه چین در حال تلاش برای ارسال سامانه‌های پدافند هوایی به ایران در طول پنجره آتش‌بس با اسرائیل و آمریکا بوده است، همخوانی دارد.

مقامات ایران خود استراتژی عمدی و مرحله‌ای را در پشت این پیشرفت‌ها توصیف کرده‌اند.

افزایش بُرد موشک های ایران با الگویی که کارشناسان دفاعی غربی در طول درگیری شناسایی کرده‌اند، همخوانی دارد، که گفته‌اند توانایی نشان‌داده‌شده ایران در مانور کلاهک‌ها در حین فرود، شبیه فناوری پیشرفته‌تر هایپرسونیک گلاید است که توسط چین و روسیه توسعه یافته است، فناوری که رهگیری آن بسیار دشوارتر از مسیر قابل پیش‌بینی یک موشک بالستیک استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

شایان ذکر است که دقت ادعای اساسی در اینجا اهمیت دارد. ایران قبلاً برخی از قابلیت‌های موشکی خود را بیش از حد برآورد کرده است، از جمله در مورد آمادگی عملیاتی موشک هایپرسونیک فتاح خود، و تأیید مستقل ادعاهای خاص کمک هدف‌گیری از سوی چین یا روسیه به طور قطعی دشوار بوده است و تا حد زیادی بر ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا تکیه دارد تا شواهد عمومی.

منبع: وال استریت ژونال