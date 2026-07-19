باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم

وزیر امورخارجه در برنامه «ماجرای جنگ» درباره برقراری آتش بس در جنگ ۱۲ روزه و درس‌های نظامی سیاسی این جنگ صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان در برنامه «ماجرای جنگ» در خصوص پذیرش آتش بس در جنگ ۱۲ روزه که مقدمه‌ای برای آمادگی در جنگ ۴۰ روزه شد توضیحاتی ارائه داد.

مطالب مرتبط
چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم
young journalists club

ماجرای ناتوانی اسرائیل در رهگیری تک موشکی که در «وعده صادق ۳» شلیک شد + فیلم

چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم
young journalists club

روایتی از تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب در شهر‌های عراق + فیلم

چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم
young journalists club

روایت سخنگوی سپاه پاسداران از ترور شهید هنیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم
۹۵۴

شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم
۷۰۶

آژیر‌های ممتد در پی موج جدید حملات ترکیبی + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم
۶۷۲

حمله به عقبه؛ نمایش توان ایران و هشدار به اردن و اسرائیل + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۴۴۴

تصاویر آثار ضربه‌های کاری موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم
۴۴۰

قلب تپنده صادرات نفت ایران همچنان استوار + فیلم

۲۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha