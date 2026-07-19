چرا جنگ ۱۲ روزه را تا شکست رژیم صهیونیستی ادامه ندادیم؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631\u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u00bb \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0634 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u06a9\u0647 \u0645\u0642\u062f\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f4\u06f0 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0634\u062f \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0627\u062f.\n