باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته محصولات لبنی از سفره خانوار حذف شده و بخش اعظم جامعه کارگری لبنیات ناشی از قیمت بالای محصول در حال حذف شدن از سبد مصرفی است.

به گفته وی، با کاهش یا حذف محصولات لبنی، شیرخام‌ تولیدی پس از تبدیل به شیرخشک به بازارهای هدف صادر می شود که خود مواد اولیه برای کارخانه کشورهای همسایه است.

ظفری ادامه داد: بنابر بررسی های صورت گرفته سرانه مصرف لبنیات با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل به ازای هر ایرانی به کمتر از ۴۰ کیلوگرم رسیده و بنابر آمار وزارت جهاد تولید شیرخام در کشور ۱۲.۵ میلیون تن است که ۷ میلیون تن به شیرخشک و کره تبدیل و سپس صادر می شود که مجدد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن لبنیات صادر می شود و تنها ۴ میلیون تن محصولات لبنی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های لبنی با بیان اینکه ظرفیت اسمی کارخانه های لبنی تولید ۱۵ میلیون تن لبنیات در کشور است،افزود: در حال حاضر کارخانجات لبنی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، ضمن آنکه برخی کارخانه های لبنی تعطیل شدند.



