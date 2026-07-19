پرداخت حقوق مربوط به تیرماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حقوق مربوط به تیر ماه بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی رسمی از طریق روابط عمومی سازمان انجام خواهد شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.
خاطرنشان می‌شود فیش حقوقی تیر، از اول مرداد ماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

برچسب ها: حقوق ، سازمان تامین اجتماعی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
امروز دوشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی تیر ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۹ تير ۱۴۰۵
خبر مهم شبانه از صدور فیش حقوقی تیر ماه بازنشستگان تامین اجتماعی + لینک دریافت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۹ تير ۱۴۰۵
سلام امسال فقط حقوق خرداد با افزایش حقوق همون ما واریز شد یعنی افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هنوز واریز نشده کی قراره افزایش حقوق این دوماه رو واریز کنید؟

کارشناس بیمه گفت:
کاربر گرامی، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت احتمالا بر اساس برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های آینده (تیر و مرداد) انجام می‌شود. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۹ تير ۱۴۰۵
امروز دوشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی تیر ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۹ - تیر - ۱۴۰۵
شرح حکم: در اجراي ماده (۹۶) قانون تامين اجتماعي و جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم ( موضوع متناسب سازي مستمري ها ) ، ميزان مستمري و ساير مزاياي جنبي به شرح اين حکم تعيين مي گردد. و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است. در احکام جدید هیچ مزایای افزایش نیافته است و تغییر نکرده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۹ تير ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۹ - تیر - ۱۴۰۵
امروز دوشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۵ – ۱۸:۰۸ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی تیر ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۲۹ تير ۱۴۰۵
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
رفتار دولت از سال 1403 تاکنون توهین، بی احترامی و خیانت به بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است و متأسفانه هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات ما با بازنشستگان تامین اجتماعی نکرده است و 100 درصد فقط سکوت اختیار کرده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
حقوق نگو جیره غذایی بگو
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
تامین اجتماعی چه بدبخت شده ک زمان حقوق و بعنوان یه دستاورد مهم اعلام میکنه خخخخخخ
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۸ ۲۸ تير ۱۴۰۵
بدبخت کردید ما رو با این حقوق زیر بیست تومن میشه زندگی کرد؟؟؟
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا هر ماه یه تغییر در روز پرداخت هست؟؟ ماه قبل ۲۷,این ماه۲۹ مرتب یکی دو روز واسه خودشون عقب میندازن هیچ توضیحی هم نمیدن
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۸ تير ۱۴۰۵
عجله نکنید
خواستید معوقات رو اسفند پرداخت کنید
احتمالا دلار ۳۰۰ تومن میشه و با معوقات کلی میشه خرید کرد
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۸:۴۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا حقوق های کارمندان و بازنشستگان کشوری سروقت وبه موقع پرداخت میشه ،نوبت کارگروتامین اجتماعی میشه ،باید منابع تامین بشه.فقط خدا ازتون نگذره .به حق پنج تن
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۱۵
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United States of America
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
پس معلوم شد این ماه هم ماوتفاوت فروردین اردیبهشت را واریز نمی کننننننن. نه نمیدن. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۶:۱۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
پرداخت حقوق بازنشتگان بعنوان یه واقعه خبری مهم تو اخبار اعلام میکنن
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۶:۰۱ ۲۸ تير ۱۴۰۵
آیا خود مقامات کشور با حقوق سال قبل و عدم پرداخت معوقات می توانند تا الان زندگی کنند.
۰
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سوال چندملیون بازنشستگان این است کی قراراست تامین منابع شود ۴ماه تغیر بی انصافها ماداریم ازتورم نابودمی شود انصاف کجارفت چرا۲ماه مابه التفاوت حقوق رانمی دهید همه قشرحداقل بگیرهاهستیم بادریافتی زیر۲۰تومان بدادمابرسید ازخدابی خبرها
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
بازتشسته
۱۴:۲۷ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چگونه است که جهت باز پرداخت اقساط وام اخذ شده باکهای دولتی آنرا وصول میکنند ولی همین دولت پرداخت معوقات را بدون دیر کرد پرداخت می‌کنند آیا این حق الناس نیست؟
از طرف دیگر هم ارزش پول کمتر و هم اجناس روزانه گران‌تر میشود. آیا کسی-صدای ناله واه مارا نمیشنود؟ ظلم وتبعیض را پایانی نیست؟
۱
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
جنگلبان
۱۷:۵۳ ۲۸ تير ۱۴۰۵
دیر کرد خودشان میشود کمبود بودجه ولی دیر کرد ما هم جریمه هست هم حق الناس!!!
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