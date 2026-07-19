باشگاه خبرنگاران جوان - در ابتدای این جلسه اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ضمن بررسی اقدامات انجام شده و بیان برخی موارد قابل ذکر، بر ضرورت بروز شدن با مسئولان کمیته برگزاری بازی‌ها با توجه به تغییرات مداوم و بخش بخش اعلام کردن موارد مربوط به کاروان تاکید کرد.



در ادامه دکتر اردیبهشت و دکتر سعیدی از فدراسیون پزشکی ورزشی گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده درخصوص معاینات پزشکی کاروان اعزامی ارائه و عنوان داشتند تاکنون از ۶۸ نفر از ورزشکاران ۸ رشته ورزشی معاینات ورزشی صورت پذیرفته و این روند همچنان ادامه دارد.



سپس اشاره‌ای به برخی معاینات تخصصی برای تعدادی از ورزشکاران داشتند ودر ادامه مسائل مربوط به ارسال دارو و تجهیزات پزشکی کاروان مورد بررسی قرار گرفت تا بر اساس اطلاعات کمیته برگزاری این روند انجام گیرد و سپس بر ادامه برگزاری جلسات و دوره‌های توجیهی و آموزشی برای سرپرستان و مسئولان تیم‌ها که اثرات مثبتی داشت تاکید گردید.



همچنین در خصوص چگونگی و ارسال تجهیزات کمکی مواردی نیز مطرح کردید که سرپرست کاروان بر چگونگی نفرات اعزامی کادر پزشکی به ناگویا مواردی را بیان داشتند.



در ادامه از سوی مسئول تشریفات مسعود حمیدی موارد و چگونگی اعزام تیم‌های ملی مختلف به ناگویا نیز مواردی را مطرح کرد و مقرر شد در صورت بوجود آمدن شرایط خاص پیش بینی‌های لازم در این زمینه صورت پذیرد.



همچنین رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته اعم از برکزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی و ورک شاپ برای کادر فنی مواردی را مطرح و در ادامه به ارائه تنظیم بندی کتابچه‌ای در خصوص محل اسکان و محل مسابقات و مسیر‌های آن از طریق کیوآر کد پرداخت که مورد توجه قرار گرفت و نماینده ساخت مستند ورزشی کاروان اعزامی نیز در خصوص چگونگی تولید و محتوا در این زمینه مواردی را اشاره داشتند.



در این نشست عاطفه اسلامیان و فاطمه موسوی زاده از کمیته بین الملل و محمود عبدالهی از روابط عمومی نیز حضور داشتند.