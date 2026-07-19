باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید حمید حسینی، کارشناس بازار نفت و انرژی، در گفتوگو با برنامه «تالار انرژی» با تشریح وضعیت اخیر بازارها اظهار داشت: در معاملات روز جمعه، قیمت هر بشکه نفت برنت به ۸۸ دلار و یک سنت و نفت وستتگزاس اینترمدیت (WTI) به ۸۲ دلار و ۴۰ سنت رسید. با وجود رشد ملایم قیمت نفت خام، بازار فرآوردههای نفتی شاهد جهش چشمگیری بوده است.
افزایش بیسابقه قیمت فرآوردهها
این کارشناس بازار انرژی با اشاره به سودآور شدن فعالیتهای پالایشگاهی افزود: در حال حاضر قیمت بنزین با اکتان ۹۵ در فجیره به ۱۱۱ دلار، نفت سفید به ۱۴۶ دلار و گازوئیل به ۱۴۷ دلار رسیده است. همچنین ماده پایه تولید بنزین با قیمت ۷۲۴ دلار و مازوت با نرخ ۵۵۵ دلار معامله میشود که نشاندهنده تغییرات شدید در سبد فرآوردههای نفتی است.
تأثیر تنشهای منطقهای بر عرضه جهانی
حسینی دلیل اصلی این نوسانات را افزایش ریسکهای جنگی و ناامنی در مسیرهای ترانزیتی دانست و تصریح کرد: کاهش فعالیتهای بندری و کشتیرانی در امارات متحده عربی و محدودیتهای عبور و مرور در تنگه هرمز، عرضه نفت به بازارهای جهانی را با چالش جدی مواجه کرده است. طبق آمار، در ۲۴ ساعت گذشته تعداد شناورهای عبوری از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است که این مسئله زنگ خطری برای امنیت انرژی جهان محسوب میشود.
بحران ذخایر راهبردی نفت
وی به وضعیت ذخایر راهبردی کشورهای مصرفکننده اشاره کرد و گفت: پس از آغاز درگیریها و بروز اختلال در تنگه هرمز، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی از کاهش شدید ذخایر استراتژیک خود خبر دادند. در این مدت، اروپا، آسیا و آمریکا ناچار شدند حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون بشکه از ذخایر خود را برداشت کنند.
این کارشناس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه با بازگشایی مسیر تنگه هرمز، حدود ۳۵۰ میلیون بشکه نفت انباشته شده در شناورها وارد بازار شد، اما با توجه به مصرف روزانه ۱۰۰ میلیون بشکهای نفت در جهان، این مقدار تنها معادل مصرف سه روز دنیاست و نمیتواند جایگزین ذخایر تخلیه شده یا نگرانیهای بلندمدت پالایشگاهها را بهطور کامل مرتفع کند. با توجه به شرایط موجود، چشمانداز بازار انرژی همچنان متأثر از روند افزایشی قیمتها پیشبینی میشود.