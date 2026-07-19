باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس نادری روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: نرمافزار «هوای اربعین» با هدف ارائه اطلاعات دقیق، علمی و بهروز درباره وضعیت هوای مسیر تردد زائران طراحی شده و دادههای آن هر روز بهروزرسانی میشود و از طریق روابط عمومی نیز در دسترس عموم قرار میگیرد.
وی افزود: همزمان با ایام اربعین، کارشناسان هواشناسی در مرز مهران مستقر خواهند شد تا تازهترین اطلاعات و هشدارها را به زائران ارائه کنند و زمینه انتشار و استناد به اطلاعات غیررسمی و غیرمعتبر کاهش یابد.
مدیرکل هواشناسی ایلام با اشاره به گستردگی فعالیتهای این مجموعه گفت: روزانه بیش از یک میلیون داده هواشناسی در کشور تولید و پردازش میشود و تمامی پیشبینیهای رسمی بر پایه همین دادههای علمی و تخصصی انجام میگیرد.
وی تاکید کرد: هر سال میلیونها زائر از مرز مهران راهی عتبات عالیات میشوند و پیشبینی دقیق و بههنگام وضعیت هوا یکی از مهمترین خدمات هواشناسی برای حفظ سلامت زائران، آسانی مدیریت سفر و تصمیمگیری دستگاههای اجرایی است.
نادری افزود: همسایگی استان ایلام با کشور عراق، پیشبینی وضعیت هوا را پیچیدهتر کرده است، اما کارشناسان هواشناسی با پایش مستمر شرایط، اطلاعات مورد نیاز را در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و منتشر میکنند.
پایش روزانه هوای مرزها و شهرهای زیارتی
وی ادامه داد: در ایام اربعین، پیشبینیهای ویژه پنج روزه برای مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و باشماق و همچنین شهرهای زیارتی عراق تهیه و به صورت روزانه بهروزرسانی میشود و اطلاعات مربوط به دما، وضعیت آسمان، سرعت باد و دیگر شاخصها در اختیار زائران و مدیران قرار میگیرد.
مدیرکل هواشناسی ایلام از ادامه توسعه زیرساختهای این مجموعه نیز خبر داد و گفت: با حمایت استاندار ایلام و سازمان هواشناسی کشور، طرحهای توسعه تجهیزات هواشناسی استان با شتاب در حال اجرا است.
وی افزود: راهاندازی ایستگاه سیار هواشناسی در مرز مهران از مهمترین برنامههای امسال است که امکان ثبت برخط دما، سرعت باد و سایر شاخصهای هوا را فراهم میکند و نمایش برخط اطلاعات هواشناسی در پایانه مرزی نیز در دستور کار قرار دارد.
نادری همچنین گفت: ایلام از نظر کیفیت پیشبینیهای هواشناسی در شمار پنج استان برتر کشور قرار دارد و دقت پیشبینیهای کوتاهمدت این ادارهکل بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است؛ هرچند پیشبینی در استان به دلیل تنوع اقلیمی و همسایگی با عراق نسبت به بسیاری از نقاط کشور دشوارتر است.
وی اظهار کرد: سازمان هواشناسی کشور در سالهای اخیر نگاه ویژهای به توسعه زیرساختهای ایلام داشته است به گونهای که در چهار سال گذشته یک ایستگاه خودکار هواشناسی در استان راهاندازی شده و ایستگاه «مورموری» نیز در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
نادری گفت که ساخت ایستگاههای جدید در زرینآباد، فاضلآباد و دشت عباس نیز در دستور کار قرار دارد.
هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرید
مدیرکل هواشناسی ایلام گفت که همه هشدارهای هواشناسی، صرفنظر از سطح زرد، نارنجی یا قرمز، باید جدی گرفته شود؛ زیرا حتی بارندگیهای محدود نیز میتواند موجب لغزندگی جادهها و وقوع حوادث شود.
وی افزود: بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی ممکن است جان افراد را به خطر اندازد و اطلاعات این حوزه باید مبنای تصمیمگیری مدیران، دستگاههای اجرایی و مردم قرار گیرد.
نادری گفت: ادعاهایی مانند معرفی گرمترین نقطه کشور یا جهان تنها زمانی اعتبار دارد که بر پایه دادههای شبکه رسمی ایستگاههای هواشناسی و تجهیزات استاندارد و کالیبرهشده باشد.
مدیرکل هواشناسی ایلام از مردم و رسانهها خواست اخبار و اطلاعات هواشناسی را تنها از منابع رسمی و ادارهکل هواشناسی دریافت کنند زیرا هدف این مجموعه، ارائه اطلاعات دقیق، ساده و به موقع برای کمک به تصمیمگیری بهتر و پیشگیری از مخاطرات هوا است.
مدیرکل هواشناسی ایلام یادآور شد: اکنون بیش از ۱۰۰ ایستگاه هواشناسی در نقاط مختلف استان فعال است و حدود ۶۰ نیروی متخصص در این مجموعه وظیفه پایش و تحلیل شرایط هوا و ارائه پیشبینیهای تخصصی را بر عهده دارند.
منبع: روابط عمومی هواشناسی ایلام