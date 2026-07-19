به گزارش وال استریت ژورنال، حدود ۲۰ نفتکش ایرانی بین اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه به سمت آسیا حرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گزارش وال استریت ژورنال، ایران در طول آتش‌بس کوتاه با آمریکا توانست حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ تا ۶ میلیارد دلار صادر کند. حدود ۲۰ نفتکش ایرانی بین اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه به سمت آسیا حرکت کردند.

در تاریخ ۲۲ ژوئن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سندی را منتشر کرد که ادعا می‌کرد ایالات متحده مجوز عمومی برای تولید، عرضه و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده است.

در تاریخ ۷ ژوئیه، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز عمومی صادرشده در ژوئن را که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت ایران را تا ۲۱ اوت تسهیل کرده بود، لغو کرد و عملیات جدید در این بخش را ممنوع اعلام نمود.

پیش‌تر، پنتاگون در ماه ژوئن اعلام کرده بود که نیرو‌های امریکایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده‌اند. اندکی پس از آن، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد امریکا محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران را برداشته، بخشی از دارایی‌های ایران را آزاد کرده و برنامه‌ای برای بازسازی ایران آغاز شده است.

همچنین، ترامپ در ماه ژوئیه اظهار داشت که از تصمیم خود برای لغو محاصره دریایی ایران پشیمان نیست و دلیل این اقدام را فراهم کردن فرصتی برای تهران جهت دستیابی به توافق با واشنگتن اعلام کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: صادرات نفت ایران ، آتش بس ، جنگ ایران و آمریکا
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