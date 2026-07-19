افراد فاقد بیمه در دهک‌های ۶ تا ۱۰ در صورت تأخیر در ثبت‌نام، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمد مهدی ناصحی درباره اجرای بند «الف» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت در چارچوب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران با هدف کاهش هزینه‌های درمانی خانوار‌ها و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. بر اساس این مقررات، مشمولان دهک‌های درآمدی اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه مصوب و به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت یک سال از پوشش بیمه پایه برخوردار می‌شوند و بیمه ایشان به شکل خودکار برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بیمارانی که در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده‌اند، از دهک اول تا دهم، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند. لازم به ذکر است که بالغ بر ۸۰ درصد از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

ناصحی بیان کرد: همچنین ۶۰ درصد حق بیمه مشمولان دهک درآمدی ۶ مشمول حمایت دولت شده و این افراد با پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۸۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و برای یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند. ۵۰ درصد حق بیمه مشمولان دهک درآمدی ۷ نیز توسط دولت تامین و پرداخت شده و این افراد فقط با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۲۴ میلیون و ۵۱ هزار و ۶۰۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و برای یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند.

وی افزود: میزان ۴۰ درصد از حق بیمه مشمولان دهک درآمدی ۸ توسط دولت پرداخت شده و این افراد با پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۲۸ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۲۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و برای یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند. ۳۰ درصد از حق بیمه مشمولان دهک درآمدی ۹ نیز توسط دولت تامین و پرداخت شده و این افراد با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۳۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۴۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و برای یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند.

ناصحی گفت: مشمولان دهک درآمدی ۱۰ با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۴۸ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال برای هر یک از اعضای خانواده و برای یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد که حق بیمه سرانه‌ای که باید از سوی فرد متقاضی پرداخت شود، بر اساس نتایج اجرای ارزیابی وسع و دهک‌های درآمدی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه می‌شود. در این چارچوب، رعایت شرط خانوار برای تمامی افراد خانواده به منظور برقراری پوشش بیمه پایه سلامت الزامی است تا حمایت بیمه‌ای به صورت یکپارچه شامل همه اعضای خانواده شود.

وی ادامه داد: شهروندان برای اطلاع از وضعیت پوشش بیمه‌ای خود می‌توانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶*، تماس با شماره ۱۶۶۶ یا مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی csp.ihio.gov.ir اقدام کنند. افراد دهک‌های ۱ تا ۵ به صورت خودکار بیمه می‌شوند و چنانچه متقاضی در دهک‌های ۶ تا ۱۰ قرار داشته باشد، می‌تواند با ورود به سامانه شهروندی یا مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت‌نام پوشش بیمه اقدام کند.

ناصحی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت ایران با فراهم‌سازی این مسیر‌های غیرحضوری، تلاش می‌کند فرایند عضویت و فعال‌سازی بیمه را برای مردم آسان کرده و با تقویت سواد سلامت و خدمات بیمه‌ای، نقش خود را در حمایت از خانواده‌های ایرانی بیش از پیش گسترش دهد.

وی افزود: همچنین افراد فاقد پوشش بیمه‌ای که مکلف به پرداخت حق بیمه درمانی هستند (دهک‌های ۶ تا ۱۰)، در صورت تاخیر در دریافت پوشش بیمه‌ای، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه بر اساس آخرین نرخ مصوب و از زمان اجرای آیین‌نامه خواهند بود.

ناصحی بیان کرد: افراد فاقد پوشش بیمه پایه می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران تماس بگیرند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، به موجب اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهر‌های منتخب، از چهار ویزیت رایگان در سطح یک خدمات سلامت به طور سالانه برخوردار می‌شوند و همچنین در سطح دوم خدمات سلامت نیز در صورت استفاده از نظام ارجاع، فقط ۱۵ درصد فرانشیز برای ویزیت در مراکز دولتی را پرداخت می‌کنند و در صورت بستری در بیمارستان و استفاده از خدمات سطح سه سلامت، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: بیمه سلامت ، وزارت بهداشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۸ تير ۱۴۰۵
باشگاه خبرنگاران لطفا پیگیری کنه بنده که نمیخام از بیمه سلامت استفاده کنم چرا باید هزینه پرداخت کنم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۵:۱۹ ۲۸ تير ۱۴۰۵
چرا بیمه تکمیلی تیرماه بازنشستگان ذوب اهن اصفهان را رد نکردید
بازنشستگان با این خرج درمان گران و بستری چکار کنن
مسعول این سهل انگاری کیست ؟؟ / تو این مملکت اصلا کسی جوابگوست ؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۸ تير ۱۴۰۵
سلام ان شاء الله سلامت باشید. آیا دهک بندی ها منصفانه و واقعی هستند.
۰
۵
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