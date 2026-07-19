باشگاه خبرنگاران جوان - سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: چرا آمریکاییها اصرار دارند که هم هزینه ایجاد کنند و هم هزینه بدهند؟ اقدامات پیرامون تنگه هرمز نشان میدهد که این موضوع تنها یک بهانه برای جنگافروزی و تثبیت حضور نظامی آمریکاست.
وی افزود: در حالی که جمهوری اسلامی ایران مسیرهای امنی را برای کشتیرانی تعیین کرده، آمریکا با تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین از طریق عمان، بهدنبال توجیه حضور نظامی خود در منطقه است.
سعیدی گفت: جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی این حضور را نخواهد پذیرفت و تأکید میکنیم که حاکمیت بر تنگه هرمز منحصراً در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: هر کشوری، حتی عمان، اگر در این مقطع با آمریکا همکاری کند، نهتنها نفعی نخواهد برد بلکه متحمل ضررهای سنگینی خواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز برای تثبیت حاکمیت قانونی و ارتقای امنیت منطقه، طرحی جامع برای تدوین قوانین عبور و مرور در تنگه هرمز آماده کرده است.