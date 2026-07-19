باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، حمله به بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز و دیگر مراکز درمانی را مصداق نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و جنایت جنگی دانست و از شورای امنیت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی خواست این حملات را محکوم کرده و آمریکا را به توقف فوری تجاوز و پاسخگویی وادار کنند.

در بیانیه ستاد حقوق بشر آمده است: در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، حملات هوایی ایالات متحده آمریکا محدوده بیمارستان تخصصی شهید بقایی اهواز ــ که مرکز درمان بیماران مبتلا به سرطان، به‌ویژه کودکان، است ــ را هدف گرفت و این مرکز درمانی را به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج کرد. در جریان این اقدام تجاوزکارانه، ۲۱۱ کودک مبتلا به سرطان که تحت شیمی‌درمانی بودند، در میان رنج و اضطرابی فراوان، به‌صورت اضطراری تخلیه شدند.

این بیانیه می‌افزاید: این حمله تنها گوشه‌ای از سلسله حملات گسترده آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران است. بر پایه آمار وزارت بهداشت، تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران، خساراتی سنگین بر زیرساخت‌های درمانی کشور وارد آورده است؛ از ابتدای تجاوز این دو کشور ۸ بیمارستان تعطیل شده، ۵۴ پایگاه اورژانس آسیب شده، ۴۶ واحد درمانی و ۲۱۶ مرکز بهداشتی خسارت دیده، و ۴۱ دستگاه آمبولانس تخریب شده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: جنایات ایالات متحده در هفته اخیر در بُعد انسانی نیز، بسیار تکان دهنده بوده است. این جنایات تاکنون ۳۸ غیرنظامی بی‌گناه را به شهادت رسانده و بیش از ۴۰۰ زخمی بر جای گذاشته است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با استناد به هنجار‌های آمره حقوق بین‌الملل و مفاد صریح کنوانسیون‌های ژنو، این حملات را مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌داند.

این بیانیه تصریح دارد: حمله به بیمارستان تخصصی کودکان که آشکارا یک مرکز کاملاً غیرنظامی و درمانی است، نقض عمدی اصل تفکیک به‌شمار می‌رود. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر در مخاصمه موظف‌اند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً به اهداف نظامی محدود کنند.

این بیانیه اضافه می‌کند: هدف‌گیری بیمارستان کودکان، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل و عامدانه به این اصل بنیادین است. این اقدام همچنین ناقض آشکار قواعد مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه است که حمله به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را به‌صراحت ممنوع ساخته و این اماکن را تحت حمایت ویژه حقوق بشردوستانه قرار داده است.

براساس بیانیه ستاد حقوق بشر، افزون بر این، حملات عمدی و سیستماتیک به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و قواعد عرفی بین‌المللی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

بر همین مبنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی، به‌ویژه نهاد‌های ذیل، انتظارات مشخص و فوری زیر را دارد:

۱. شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست بدون فوت وقت و قاطعانه این حملات جنایتکارانه را محکوم کرده و ایالات متحده آمریکا را به توقف فوری تجاوز و پاسخگویی فرابخواند.

۲. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید سکوت خود را بشکند، نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه را مستندسازی کرده و گزارش رسمی به نهاد‌های ذی‌ربط ارائه دهد.

۳. همه نهاد‌های حقوق‌بشری و کشور‌های مستقل جهان موظف‌اند با محکومیت صریح این جنایات، از ایالات متحده آمریکا به‌عنوان متجاوز و ناقض حقوق بشر بخواهند که فوراً به حملات خود پایان داده و پاسخگوی جنایاتش باشد.

این بیانیه تأکید می‌کند که هرگونه سکوت یا بی‌تفاوتی نهاد‌های بین‌المللی در برابر این جنایات، در حکم تأیید و همدستی با آنها تلقی خواهد شد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن همبستگی با خانواده‌های داغدار و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، بر عزم راسخ ملت ایران برای پیگرد حقوقی و بین‌المللی این جنایات تأکید می‌ورزد و از تمامی نهاد‌های حقوق‌بشری می‌خواهد که در برابر این فاجعه انسانی به وظیفه انسانی و قانونی خویش عمل کنند و سکوت را بشکنند.