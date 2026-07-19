باشگاه خبرنگاران جوان - مجید ارجونی، مدیرکل راه‌آهن قم روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی آزمایشی نخستین قطار مسافری قم - تبریز و بالعکس از اوایل مردادماه امسال گفت:این خط ریلی در پی درخواست‌های مکرر شهروندان و با پیگیری‌های مستمر این اداره‌کل و موافقت مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به شبکه حمل‌ونقل ریلی استان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه برقراری این مسیر گام مهمی در توسعه خدمات مسافری راه‌آهن قم محسوب می‌شود، اظهار کرد: با توجه به تقاضای بالای سفر میان استان‌های قم و آذربایجان‌شرقی و نیاز مردم به دسترسی به مسیر مستقیم ریلی، نخستین قطار مسافری قم - تبریز و بالعکس با هدف تسهیل در تردد هموطنان راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: این قطار در مرحله نخست به‌صورت هفته‌ای یک رام (رفت و برگشت) و با بهره‌گیری از واگن‌های چهار تخته چهارستاره «سبز نوین» و «سریر» شرکت رجا، به مسافران خدمات‌رسانی می کند.

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به جزئیات مسیر تردد این قطار تصریح کرد: قطار قم - تبریز در ایستگاه‌های قم، تهران، کرج، قزوین، زنجان، میانه، مراغه و تبریز توقف خواهد داشت و شهروندان می‌توانند علاوه بر مقصد نهایی، از این ظرفیت برای سفر به شهرهای میانی این مسیر نیز بهره‌مند شوند.

ارجونی در ادامه با تأکید بر لزوم پایداری این خدمت، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این قطار مسافری منوط به میزان استقبال مسافران است.

وی یادآور شد: راه‌اندازی این قطار به‌صورت آزمایشی، بخشی از برنامه توسعه خدمات مسافری راه‌آهن قم و پاسخی به مطالبات مردمی است که در صورت استقبال مناسب، ظرفیت و تعداد سیرهای این قطار افزایش خواهد یافت.

راه آهن قم بیش‌از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۶۳ کیلومتر خطوط فرعی دارد و متشکل از ۱۸ ایستگاه است.

اتصال و ارتباط با خطوط راه‌آهن اصفهان، اراک و محور جدید و قدیم تهران، ورود و خروج بیش از هشت هزار مسافر در روز، ورود و خروج بیش از ۳۲ هزار واگن باری در ماه، ورود و خروج روزانه ۴۸ رام قطار مسافری و ۹۰۰ رام قطار باری و واقع‌شدن در مرکز کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور از ویژگی‌های راه‌آهن قم می‌باشد.

قرار داشتن ایستگاه راه‌آهن در مرکز شهر در فاصله نزدیک به حرم حضرت معصومه(س) و عبور خط راه‌آهن از داخل شهر و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات شهری از دیگر ویژگی‌های راه‌آهن قم است.

منبع:راه آهن قم