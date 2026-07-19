باشگاه خبرنگاران جوان - عباس محمودآبادی در حاشیه چهارمین نشست کمیته حملونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین اظهار داشت: ستاد مرکزی اربعین دارای کمیتههای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها کمیته حملونقل و سوخت است. در این جلسه اقدامات انجامشده در ماههای گذشته مورد بررسی قرار گرفت و برنامهها و موضوعاتی که همچنان نیازمند پیگیری هستند، ارزیابی شد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم جلسه، نحوه تردد اتباع خارجی از کشورهای پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای شمالغربی همجوار ایران برای حضور در مراسم اربعین بود و با هماهنگیهای انجامشده توسط وزارت امور خارجه، مرزهای ورودی و خروجی این زائران مشخص شده و اطلاعات مربوط به آن نیز از طریق سامانههای اطلاعرسانی در دسترس خواهد بود.
محمودآبادی با اشاره به آمادگی ناوگان حملونقل جادهای بیانداشت: در بخش حملونقل جادهای حدود ۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران آماده شده است. تجربه موفق سالهای گذشته نیز کمک کرده تا امسال فرآیند انتقال زائران با برنامهریزی بهتر و در بازه زمانی مناسبتری انجام شود.
جزئیات جدید از سامانه «سپاس» و طرح پیشفروش بلیت
وی ادامهداد: یکی از تفاوتهای مهم اربعین امسال در مقایسه با سالهای گذشته، اجرای طرح پیشفروش بلیت رفت و برگشت بوده و سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که سفرهای اربعین به تدریج از حالت مقطعی و فشرده خارج شده و به سمت سفرهای برنامهریزیشده حرکت کند تا هم خدمات مطلوبتری به زائران ارائه شود و هم مردم بتوانند زمان سفر خود را با آرامش بیشتری تنظیم کنند.
رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با استفاده از سامانه «سپاس» در سازمان راهداری، ظرفیت ناوگان به صورت هدفمند مدیریت شده و بخش عمدهای از ظرفیت اتوبوسها به مسیرهای منتهی به مرزهای خسروی و شلمچه اختصاص یافته است. بر همین اساس، پیشبینی میکنیم در حوزه حملونقل جادهای مشکل خاصی برای جابهجایی زائران وجود نداشته باشد.
تامین سوخت ناوگان با پیشبینی سناریوی جایگزین
وی درباره برنامه تأمین سوخت ناوگان حملونقل اربعین نیز گفت: در این بخش چند تصمیم مشخص اتخاذ شده است؛ نخست اینکه سوخت ویژه اربعین فقط در اختیار اتوبوسهای فعال در این عملیات قرار میگیرد و همچنین تلاش شده فرآیند تسویه سهمیههای تنخواه سوخت در بازه زمانی مناسبتری انجام شود.
محمودآبادی افزود: برای ناوگان ترانزیتی نیز هماهنگیهای لازم میان وزارت نفت و سازمان راهداری انجام شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از کارت سوخت ناوگان ترانزیتی، امکان استفاده از کارتهای اضطراری به عنوان سناریوی جایگزین فراهم باشد.
وی درباره زمان اجرای طرح حملونقل اربعین اظهار داشت: بازه زمانی سفرهای اربعین از ۲۵ تیر ماه تا ۲۲ مرداد ماه در نظر گرفته شده است، اما دوره فعالیت ناوگان حملونقل گستردهتر از این بازه خواهد بود؛ بهطوری که چند روز زودتر آغاز شده و چند روز پس از پایان موج بازگشت زائران نیز ادامه خواهد داشت تا خدمات پشتیبانی بهطور کامل ارائه شود.
رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: در این دوره، موضوعاتی از جمله قیمت بلیت، پیشفروش بلیت، مدیریت خدمات مسافری و ارتقای خدمات در پایانهها، فرودگاهها، ایستگاههای راهآهن و بنادر به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد تا خدمات حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی با کیفیت مطلوب به زائران اربعین ارائه شود.
منبع: وزارت راه و شهرسازی