باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین جمشیدی در جریان بازدید تخصصی از قلعه تاریخی ایزدخواست که با حضور فرماندار شهرستان آباده، شهردار ایزدخواست، اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، اساتید دانشگاه و جمعی از متخصصان حوزه معماری و مرمت برگزار شد، اظهار کرد: قلعه ایزدخواست یکی از گنجینه‌های بی‌بدیل تاریخ معماری استان است که حفاظت از آن نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، علمی و تخصصی است.

او با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع چالش‌های موجود، افزود: در این بازدید، مسائل مربوط به حفاظت، مرمت و استحکام‌بخشی قلعه با حضور صاحب‌نظران بررسی شد و موضوع تصفیه‌خانه شهر ایزدخواست نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای پایداری این مجموعه تاریخی، مورد واکاوی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای تسریع در روند رفع مشکلات تدوین شد.

جمشیدی با تأکید بر اهتمام ویژه مدیریت ارشد استان برای حفظ میراث فرهنگی، تصریح کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مرمتی و استحکام‌بخشی این بنا، با جدیت از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال خواهد شد تا شاهد صیانت شایسته از این یادگار کهن باشیم.

بازدید از کارگاه خشت‌زنی «پژوهشکده آبادانی خاک ایزدخواست» بخش دیگری از این برنامه بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ضمن تقدیر از فعالیت‌های این مجموعه در زمینه احیای مصالح بومی و آموزش شیوه‌های سنتی، آن را الگویی مناسب برای پروژه‌های مرمتی برشمرد.

گفتنی است در بخش پایانی این رویداد، با هدف ایجاد نقشه راهی برای حفاظت از بافت‌های تاریخی، نخستین رویداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با محوریت تدوین «منشور شیراز» برگزار و پیمان‌نامه همکاری میان حاضران امضا شد.

همچنین از تلاش‌های فعالان و دست‌اندرکاران این عرصه به پاس خدمات شایسته در انتقال دانش مرمت تجلیل به عمل آمد.

این بازدید تخصصی که با میزبانی پژوهشکده آبادانی خاک ایزدخواست انجام شد، نمادی از تعامل سازنده بدنه اجرایی استان با جامعه مهندسی و دانشگاهیان در راستای پاسداشت هویت تاریخی فارس بود.