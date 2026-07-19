مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در بازدید تخصصی از قلعه تاریخی ایزدخواست، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و علمی برای صیانت از این گنجینه معماری، از پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات ویژه مرمتی و رفع چالش‌های زیرساختی از جمله مسئله تصفیه‌خانه این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین جمشیدی در جریان بازدید تخصصی از قلعه تاریخی ایزدخواست که با حضور فرماندار شهرستان آباده، شهردار ایزدخواست، اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، اساتید دانشگاه و جمعی از متخصصان حوزه معماری و مرمت برگزار شد، اظهار کرد: قلعه ایزدخواست یکی از گنجینه‌های بی‌بدیل تاریخ معماری استان است که حفاظت از آن نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، علمی و تخصصی است.

او با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای رفع چالش‌های موجود، افزود: در این بازدید، مسائل مربوط به حفاظت، مرمت و استحکام‌بخشی قلعه با حضور صاحب‌نظران بررسی شد و موضوع تصفیه‌خانه شهر ایزدخواست نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی برای پایداری این مجموعه تاریخی، مورد واکاوی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی برای تسریع در روند رفع مشکلات تدوین شد.

جمشیدی با تأکید بر اهتمام ویژه مدیریت ارشد استان برای حفظ میراث فرهنگی، تصریح کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مرمتی و استحکام‌بخشی این بنا، با جدیت از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال خواهد شد تا شاهد صیانت شایسته از این یادگار کهن باشیم.

بازدید از کارگاه خشت‌زنی «پژوهشکده آبادانی خاک ایزدخواست» بخش دیگری از این برنامه بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ضمن تقدیر از فعالیت‌های این مجموعه در زمینه احیای مصالح بومی و آموزش شیوه‌های سنتی، آن را الگویی مناسب برای پروژه‌های مرمتی برشمرد.

گفتنی است در بخش پایانی این رویداد، با هدف ایجاد نقشه راهی برای حفاظت از بافت‌های تاریخی، نخستین رویداد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با محوریت تدوین «منشور شیراز» برگزار و پیمان‌نامه همکاری میان حاضران امضا شد.

همچنین از تلاش‌های فعالان و دست‌اندرکاران این عرصه به پاس خدمات شایسته در انتقال دانش مرمت تجلیل به عمل آمد.

این بازدید تخصصی که با میزبانی پژوهشکده آبادانی خاک ایزدخواست انجام شد، نمادی از تعامل سازنده بدنه اجرایی استان با جامعه مهندسی و دانشگاهیان در راستای پاسداشت هویت تاریخی فارس بود.

برچسب ها: ایزدخواست ، تامین اعتبار ، استانداری فارس
خبرهای مرتبط
شیراز/
کاروانسرای ایزد خواست از شاهکارهای دوره صفوی در فارس
ایزدخواست نخستین بنای طبقاتی خشت و گلی دنیا یک قدم تا نابودی
شیراز/
قلعه تاریخی ایزدخواست در فارس از عجایب شهرسازی و مهندسی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حملات بامدادی آمریکا به شیراز، چابهار، آبدانان، بندرعباس و قشم
انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید ‌
آخرین اخبار
حملات بامدادی آمریکا به شیراز، چابهار، آبدانان، بندرعباس و قشم
انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید ‌
خنثی‌سازی موفق موشک کروز آمریکایی در نی‌ریز
حمله هوایی به یکی از نقاط شیراز؛ حادثه، خسارت جانی نداشت
فردا تا چهارشنبه، کوره آفتاب؛ پنج شنبه و جمعه، تب گرما پایین می‌آید
فارس با ۲۳۰۰ روستا نیازمند توسعه مستمر زیرساخت‌ها و تجهیزات دهیاری‌هاست
دستور قضایی برای رفع موانع صدور اسناد اراضی دولتی در شهر جدید صدرا
حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است
نجات نوجوان ۱۶ ساله از چاه ۱۰ متری در شیراز
شرکت نمایشگاه‌های فارس باید به یک شهر نمایشگاهی بین‌المللی تبدیل شود
افتتاح ۹۷ پروژه به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان همزمان با هفته بهزیستی در فارس
«مثلث نیلگون»، برگ برنده گردشگری جنوب فارس
تحویل کارت‌های سوخت باید هم‌سطح ظرفیت پردازشی شبکه باشد
پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه فرهنگی‌مذهبی سهل‌آباد/ نمادی از رویکرد مسجدمحوری در شیراز