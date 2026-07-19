سازمان لیگ برتر فوتبال مصوبات جدید نقل و انتقالاتی لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ برتر فوتبال مصوبات جدید سازمان لیگ فوتبال در مورد نقل و انتقالات در فصل آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

افزایش لیست بزرگسالان هر تیم از ۲۰ بازیکن به ۲۱ بازیکن
افزایش لیست زیر ۲۵ سال هر تیم از ۲ بازیکن به ۵ بازیکن
افزایش سهیمه لیگ برتری هر تیم از ۷ بازیکن به ۱۱ بازیکن
کاهش تعداد بازیکنان خارجی هر تیم از ۸ بازیکن به ۴ بازیکن 
افزایش تعداد بازیکنان نیمکت نشین به ۲۳ بازیکن (هر بازی ۳ بازیکن زیر ۲۱ سال باید روی نیمکت باشد) 

این مصوبات هییت رییسه سازمان لیگ است و برای تصویب و اجرایی شدن آن راهی هیات رییسه فدراسیون فوتبال شده تا پس از بررسی تصویب و ابلاغ شود. همچنین گفتنی است این مصوبات تنها برای لیگ ۱۸ تیمی قابل اجرا خواهد بود.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ فوتبال
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