سازمان لیگ برتر فوتبال مصوبات جدید نقل و انتقالاتی لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ برتر فوتبال مصوبات جدید سازمان لیگ فوتبال در مورد نقل و انتقالات در فصل آینده را به شرح زیر اعلام کرد:



افزایش لیست بزرگسالان هر تیم از ۲۰ بازیکن به ۲۱ بازیکن

افزایش لیست زیر ۲۵ سال هر تیم از ۲ بازیکن به ۵ بازیکن

افزایش سهیمه لیگ برتری هر تیم از ۷ بازیکن به ۱۱ بازیکن

کاهش تعداد بازیکنان خارجی هر تیم از ۸ بازیکن به ۴ بازیکن

افزایش تعداد بازیکنان نیمکت نشین به ۲۳ بازیکن (هر بازی ۳ بازیکن زیر ۲۱ سال باید روی نیمکت باشد)



این مصوبات هییت رییسه سازمان لیگ است و برای تصویب و اجرایی شدن آن راهی هیات رییسه فدراسیون فوتبال شده تا پس از بررسی تصویب و ابلاغ شود. همچنین گفتنی است این مصوبات تنها برای لیگ ۱۸ تیمی قابل اجرا خواهد بود.