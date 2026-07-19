باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان در آیین نخستین برداشت مکانیزه برنج استان که امروز (یکشنبه ۲۸ تیر ماه) در ۲ هکتار از شالیزار کشاورز نمونه «کریم لنگری» در روستای سربستان شهرستان فومن برگزار شد، با قدردانی از تلاش کشاورزان، مدیران حوزه آب و کشاورزی و تمامی دست‌اندرکاران تولید برنج گفت: امروز کشور به برکت همراهی مردم، اقتدار نیرو‌های مسلح و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، از امنیت و ثبات مطلوبی برخوردار است و این آرامش، فرصت ارزشمندی برای تمرکز بر توسعه اقتصادی، تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

او با اشاره به جایگاه راهبردی ایران در منطقه افزود: جغرافیای ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و امروز نیز با اتکا به توان داخلی و ظرفیت‌های ملی، باید از این موقعیت برای تقویت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی بهره گرفت.

استاندار با اشاره به سهم بالای گیلان و مازندران در تولید برنج کشور تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج در این دو استان تولید می‌شود و مسیر افزایش تولید، توسعه سطح زیرکشت نیست، بلکه باید با مکانیزاسیون، به‌زراعی، به‌نژادی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح، عملکرد مزارع را ارتقا داد. به گفته حق‌شناس، اگر متوسط تولید برنج در هر هکتار افزایش یابد، تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر خواهد شد، دغدغه فروش محصول کاهش می‌یابد و انگیزه حفظ شالیزار‌ها و ادامه فعالیت کشاورزی نیز تقویت می‌شود.

او با تأکید بر حمایت از تولید داخلی گفت: منابع کشور باید در خدمت کشاورزان ایرانی قرار گیرد و نه تولیدکنندگان خارجی. خوشبختانه در ۲ سال گذشته واردات برنج با ارز ترجیحی انجام نشده و این اقدام در راستای حمایت از تولید ملی و اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی بوده است.

استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت مکانیزاسیون در استان گفت: امروز حدود ۹۰ درصد عملیات کشاورزی در شالیزار‌های گیلان به صورت مکانیزه انجام می‌شود و از مجموع ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان، حدود ۱۸۰ هزار هکتار ظرفیت اجرای برنامه‌های به‌زراعی و به‌نژادی را دارد که این روند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

حق‌شناس واقعی‌تر شدن قیمت خرید محصولات کشاورزی را نیز از عوامل مهم تداوم تولید دانست و افزود: هرچه تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، انگیزه ادامه فعالیت افزایش یافته و از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری خواهد شد؛ موضوعی که طی ۲ سال گذشته آثار آن در کاهش تغییر کاربری شالیزار‌ها و باغات چای استان مشهود بوده است.

گیلان؛ قطب تولید برنج کشور با ۳۰۰ هزار شالیکار

صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این آیین با اشاره به جایگاه راهبردی استان در تولید برنج کشور گفت: گیلان با حدود ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری، یکی از قطب‌های اصلی تولید برنج کشور به شمار می‌رود و سالانه بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این محصول راهبردی را تأمین می‌کند. او افزود: بیش از ۳۰۰ هزار بهره‌بردار و شالیکار در فرآیند تولید برنج استان فعالیت دارند و توسعه مکانیزاسیون، اجرای برنامه‌های به‌زراعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، ارتقای تولید و حفظ اراضی کشاورزی گیلان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تأکید کرد: حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و بهره‌ور، ضمن افزایش عملکرد در واحد سطح، زمینه اقتصادی‌تر شدن تولید برنج و پایداری بخش کشاورزی استان را فراهم خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان