باشگاه خبرنگاران جوان - کمیل قلی‌نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت:در ادامه تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله قاطع با قاچاق محصولات جنگلی، مأموران یگان حفاظت موفق شدند ۴ تن چوب‌آلات قاچاق از گونه ارزشمند توسکا را در جنگل کلین‌خونی پارک جنگلی نور کشف و ضبط کنند.

او افزود: این عملیات با حضور فرمانده یگان حفاظت شهرستان نور، مسئول و نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود انجام شد که در جریان آن، متخلف شناسایی و محموله سنگین چوب‌آلات قاچاق پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده قضایی، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل گردید.

قلی‌نژاد گفت: کشف این حجم قابل‌توجه از چوب‌آلات قاچاق، بیانگر تشدید نظارت‌های میدانی، گشت‌های شبانه‌روزی و عزم جدی یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با سودجویانی است که سرمایه‌های ارزشمند جنگل‌های هیرکانی را هدف قرار داده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور افزود: قاچاق محصولات جنگلی خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند و یگان حفاظت با گشت‌های مستمر و کنترل محور‌های مواصلاتی، هرگونه قطع، حمل، دپو و قاچاق چوب را با قاطعیت پیگیری کرده و متخلفان را بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.