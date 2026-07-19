باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل یغمایی از نامآورترین باستانشناسان ایران و از چهرههای اثرگذار در شناخت، پژوهش و صیانت از میراثفرهنگی کشور روز جمعه ۲۶ تیر در پی عارضه سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و امروز در بیمارستان درگذشت.
رئیس کل موزه ملی ایران ضمن تایید خبر درگذشت یغمایی گفت: درگذشت این استاد را به بستگان وی و جامعه باستانشناسی کشور تسلیت گفت.
جبرئیل نوکنده افزود: خدمات ارزشمند استاد یغمایی در حافظه باستانشناسی و تاریخ کشور به یادگار خواهد ماند و میراث ایران مدیون تلاشهای یغمایی است که تمام قد در دفاع از میراث ایران ایستاد، هزینه داد و تسلیم نشد.
یغمایی از جمله پژوهشگرانی است که بیش از نیم قرن از عمر علمی و حرفهای خود را وقف کاوش، مطالعه، مستندسازی و حفاظت از میراث تاریخی و تمدنی ایران کرده و نام او با بخشی از مهمترین پژوهشها و کاوشهای باستانشناسی کشور گره خورده است. آثار و دستاوردهای علمی این استاد پیشکسوت، سهمی ماندگار در شناخت لایههای تمدنی ایران و غنای دانش باستانشناسی کشور داشته و برای نسلهای مختلف پژوهشگران، منبعی ارزشمند و الهامبخش به شمار میرود.
اسماعیل یغمایی، متولد شهریور ۱۳۲۰، تحصیلات عالی خود را در رشته باستانشناسی و هنر در دانشگاه تهران به پایان رساند و از اردیبهشت ۱۳۴۶ با استخدام در ادارهکل باستانشناسی کشور، فعالیت حرفهای خود را آغاز کرد. از آن پس، به عنوان سرپرست یا عضو هیاتهای علمی، در دهها پروژه کاوش و بررسی باستانشناسی در نقاط مختلف ایران حضور یافت و نقش موثری در شناسایی، حفاظت و معرفی میراثتاریخی کشور ایفا کرد.
کارنامه علمی او، حضور در کاوشهای شاخصی همچون هفتتپه خوزستان، شوش، شهر سوخته، تپه چغاگاوانه اسلامآباد غرب، مرودشت، کرمانشاه، کنگاور، دشت قزوین، گرگان، کرمان و مناطق شمالباختری ایران را در بر میگیرد؛ پژوهشهایی که هر یک بخشی از تاریخ و هویت تمدنی ایران را روشنتر ساخته و به غنای مطالعات باستانشناسی کشور افزودهاند.
یغمایی علاوه بر فعالیتهای میدانی، در حوزه تالیف نیز آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشته است. کتابهای «شوش؛ کاوشهای باستانشناسی در شهر پانزدهم دوره عیلام میانی»، «گیسوان هزارساله؛ گوشههایی از خاطرات یک باستانشناس»، «آن قصر که جمشید...؛ پژوهشی در پیشینهشناسی تختجمشید»، «نقاط امن» و «وقتی که بچه بودم» از جمله آثار منتشرشده این پژوهشگر برجسته است که بخشی از تجربههای علمی و پژوهشی او را برای آیندگان ماندگار کردهاند.