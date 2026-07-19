هفته اول لیگ کشتی آزاد نوجوانان منطقه شرق مازندران با صدرنشینی سوادکوه بزرگ و شهدای بابلکنار پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین هفته از رقابت‌های لیگ کشتی آزاد نوجوانان مازندران ردر دو گروه الف و ب برگزار شد.

مسابقات لیگ کشتی آزاد نوجوانان با عنوان عنوان گرامیداشت حاج محمود اسماعیل‌پور، مربی شاخص و سارنده کشتی استان و کشور آغاز شد.

دور رفت رقابت‌های گروه ب در منطقه شرق در دارابکلا برگزار شد که این نتایج بدست آمد:

آکادمی حیدری قائمشهر ۸ - خانه کشتی داربکلا ۳

هیات کشتی ساری ۶ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۵

آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - باشگاه کشتی شهدای بیزکی جویبار ۵

باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۱۰ - خانه کشتی داربکلا ۱

آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - هیات کشتی ساری ۵

خانه کشتی داربکلا صفر - باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۱۱

آکادمی حیدری قائمشهر ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶

باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۷ - هیات کشتی ساری ۴

هیات کشتی ساری ۱۰- خانه کشتی داربکلا ۱

باشگاه شهدای بیزکی ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶

در پایان مسابقات دور مرحله رفت گروه ب منطقه شرق گروه ب، باشگاه کشتی شهدای بابلکنار با ۳ پیروزی و یک باخت و با امتیاز مثبت بیشتر در مکان اول جدول و تیم آکادمی حیدری قائمشهر با ۳ پیروزی و یک باخت در جایگاه دوم قرار گرفتند.

اما پیکار‌های گروه الف منطقه شرق در خانه کشتی زیراب برگزار شد که نتایج آن بدین صورت رقم خورد.

هیات کشتی بابلسر ۵ - سوادکوه بزرگ ۶

رزم آوران ارطه ۲ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۹

سوادکوه بزرگ ۵ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۶

هیات کشتی بابلسر ۶ - رزم آوران ارطه ۵

سوادکوه بزرگ ۸ - رزم آوران ارطه ۳

هیات کشتی بابلسر ۸ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۳

در پایان رقابت‌های دور رفت گروه الف نیز تیم‌های سوادکوه بزرگ و هیات کشتی بابلسر به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند.