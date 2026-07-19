هفته اول لیگ کشتی آزاد نوجوانان منطقه شرق مازندران با صدرنشینی سوادکوه بزرگ و شهدای بابلکنار پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین هفته از رقابت‌های لیگ کشتی آزاد نوجوانان مازندران ردر دو گروه الف و ب برگزار شد.

مسابقات لیگ کشتی آزاد نوجوانان با عنوان عنوان گرامیداشت حاج محمود اسماعیل‌پور، مربی شاخص و سارنده کشتی استان و کشور آغاز شد.

دور رفت رقابت‌های گروه ب در منطقه شرق در دارابکلا برگزار شد که این نتایج بدست آمد:

آکادمی حیدری قائمشهر ۸ - خانه کشتی داربکلا ۳

هیات کشتی ساری ۶ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۵

آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - باشگاه کشتی شهدای بیزکی جویبار ۵

باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۱۰ - خانه کشتی داربکلا ۱

آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - هیات کشتی ساری ۵

خانه کشتی داربکلا صفر - باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۱۱

آکادمی حیدری قائمشهر ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶

باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۷ - هیات کشتی ساری ۴

هیات کشتی ساری ۱۰- خانه کشتی داربکلا ۱

باشگاه شهدای بیزکی ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶

در پایان مسابقات دور مرحله رفت گروه ب منطقه شرق گروه ب، باشگاه کشتی شهدای بابلکنار با ۳ پیروزی و یک باخت و با امتیاز مثبت بیشتر در مکان اول جدول و تیم آکادمی حیدری قائمشهر با ۳ پیروزی و یک باخت در جایگاه دوم قرار گرفتند.

اما پیکار‌های گروه الف منطقه شرق در خانه کشتی زیراب برگزار شد که نتایج آن بدین صورت رقم خورد.

هیات کشتی بابلسر ۵ - سوادکوه بزرگ ۶

رزم آوران ارطه ۲ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۹

سوادکوه بزرگ ۵ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۶

هیات کشتی بابلسر ۶ - رزم آوران ارطه ۵

سوادکوه بزرگ ۸ - رزم آوران ارطه ۳

هیات کشتی بابلسر ۸ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۳

در پایان رقابت‌های دور رفت گروه الف نیز تیم‌های سوادکوه بزرگ و هیات کشتی بابلسر به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفتند.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، لیگ کشتی
خبرهای مرتبط
تنکابن میزبان مرحله نهایی لیگ کشتی آزاد جوانان مازندران
مصاف ۳۲ تیم در لیگ کشتی آزاد نونهالان مازندران
قرعه کشی لیگ کشتی آزاد نوجوانان مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
تقارن تعطیلات تابستانی و افزایش حضور گردشگران؛ ضرورت مشارکت مستمر شهروندان در تأمین ذخایر خونی مازندران
آتش‌سوزی گسترده چند فروشگاه در بازار تنکابن/ حریق مهار شد
خرید تضمینی گندم در مازندران به مرز ۸۰ هزار تن رسید
ممنوعیت ۲ روزه شنا در دریای خزر
قلع‌ و قمع ۱۳ قطعه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی بابلسر
جاده هراز مسدود شد