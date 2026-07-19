هفته اول لیگ کشتی آزاد نوجوانان منطقه شرق مازندران با صدرنشینی سوادکوه بزرگ و شهدای بابلکنار پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین هفته از رقابتهای لیگ کشتی آزاد نوجوانان مازندران ردر دو گروه الف و ب برگزار شد.
مسابقات لیگ کشتی آزاد نوجوانان با عنوان عنوان گرامیداشت حاج محمود اسماعیلپور، مربی شاخص و سارنده کشتی استان و کشور آغاز شد.
دور رفت رقابتهای گروه ب در منطقه شرق در دارابکلا برگزار شد که این نتایج بدست آمد:
آکادمی حیدری قائمشهر ۸ - خانه کشتی داربکلا ۳
هیات کشتی ساری ۶ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۵
آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - باشگاه کشتی شهدای بیزکی جویبار ۵
باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۱۰ - خانه کشتی داربکلا ۱
آکادمی حیدری قائمشهر ۶ - هیات کشتی ساری ۵
خانه کشتی داربکلا صفر - باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۱۱
آکادمی حیدری قائمشهر ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶
باشگاه شهدای بیزکی جویبار ۷ - هیات کشتی ساری ۴
هیات کشتی ساری ۱۰- خانه کشتی داربکلا ۱
باشگاه شهدای بیزکی ۵ - باشگاه کشتی شهدای بابلکنار ۶
در پایان مسابقات دور مرحله رفت گروه ب منطقه شرق گروه ب، باشگاه کشتی شهدای بابلکنار با ۳ پیروزی و یک باخت و با امتیاز مثبت بیشتر در مکان اول جدول و تیم آکادمی حیدری قائمشهر با ۳ پیروزی و یک باخت در جایگاه دوم قرار گرفتند.
اما پیکارهای گروه الف منطقه شرق در خانه کشتی زیراب برگزار شد که نتایج آن بدین صورت رقم خورد.
هیات کشتی بابلسر ۵ - سوادکوه بزرگ ۶
رزم آوران ارطه ۲ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۹
سوادکوه بزرگ ۵ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۶
هیات کشتی بابلسر ۶ - رزم آوران ارطه ۵
سوادکوه بزرگ ۸ - رزم آوران ارطه ۳
هیات کشتی بابلسر ۸ - باشگاه شهدای وسطی کلای آمل ۳
در پایان رقابتهای دور رفت گروه الف نیز تیمهای سوادکوه بزرگ و هیات کشتی بابلسر به ترتیب در جایگاههای اول و دوم قرار گرفتند.