قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۸ تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه  ۲۸ تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۴،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۷ تیر
فرمول فعلی قیمت‌گذاری خودرو نیازمند بازنگری است
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۶ تیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ تیر ۱۴۰۵
پارس‌خودرو قیمت ۹ محصول خود را افزایش داد/ کوییک به ۸۷۰ میلیون تومان رسید+ نامه
آغاز پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای مرداد از فردا
آبفای منطقه ۴ دارای پایین‌ترین سرانه مصرف خانگی در شهر تهران
تحویل برق به صنایع انرژی‌بر ۱۱ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی: فعلاً خبری از افزایش سود بانکی نیست
تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۱۰۰ میلیارد کیلووات‌ساعت گذشت
سهم بخش کشاورزی از تسهیلات حداقل معادل ۱۰.۸ درصد تعیین شد
قطع برق ۵۰۰ اداره پرمصرف در استان تهران در بازه‌های زمانی مختلف/ الزام دستگاه‌های دولتی به رعایت الگوی مصرف
افزایش دما و ماندگاری گرمای هوا، ضرورت تداوم مدیریت مصرف برق را دوچندان کرد
آخرین اخبار
آغاز پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی سفر‌های اربعین حسینی
نرخ بلیت رفت و برگشت پرواز‌های اربعین ۲۴ و ۲۸ میلیون تومان / فروش بلیت چارتری ممنوع
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۸ تیر
باید مسکن ساخته شود تا وزارت نیرو زیرساخت‌ها را تامین کند
میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال به ۱۲۸ میلیون لیتر در روز رسید
آماده‌باش ۷۹۰۰ اتوبوس در اربعین ۱۴۰۵
افزایش جهشی قیمت نفت جهانی در راه است/ بازار‌های جهانی نفت تنها معادل سه روز نفت ذخیره دارند
صنعت فلزات اساسی شاهد بیشترین میزان ورود نقدینگی؛ بازار سهام به تعادل نزدیک شد
امسال در تامین گندم آرد و صنف و صنعت خودکفا می شویم
ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتری‌مداری در بنگاه‌های اقتصادی
بسیج تمام ظرفیت‌های لجستیکی کشور برای ارائه خدمات مطلوب در اربعین ۱۴۰۵
حمایت ۱۲.۵ همتی صندوق‌های تثبیت و توسعه از بازار سهام در طول هفته گذشته
افزایش ضریب نفوذ دانش تولید محصولات کشاورزی به ۱۳۰ میلیون تن رساند
کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین با مدیریت مصرف توسط مردم
تداوم روند ریزشی شاخص کل بورس
بانک مرکزی: فعلاً خبری از افزایش سود بانکی نیست
سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید
رشد ۳۱ درصدی عوارض واریزی برای توسعه و آبادانی کشور در سه ماهه نخست ۱۴۰۵
تأمین مالی؛ گلوگاه اصلی احداث نیروگاه‌ها در کشور+ فیلم
افزایش دما و ماندگاری گرمای هوا، ضرورت تداوم مدیریت مصرف برق را دوچندان کرد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ تیر ۱۴۰۵
قیمت دام زنده کاهشی شد
کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت حبوبات
قطع برق ۵۰۰ اداره پرمصرف در استان تهران در بازه‌های زمانی مختلف/ الزام دستگاه‌های دولتی به رعایت الگوی مصرف
هیچ کمبودی در کالای اساسی نداریم/ مردم نگران نباشند
سهم بخش کشاورزی از تسهیلات حداقل معادل ۱۰.۸ درصد تعیین شد
هر محصول ردپای آبی پنهانی دارد
پارس‌خودرو قیمت ۹ محصول خود را افزایش داد/ کوییک به ۸۷۰ میلیون تومان رسید+ نامه
حداقل موجودی برنج در کارخانه‌های شمال ۵۰۰ هزار تن است
تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۱۰۰ میلیارد کیلووات‌ساعت گذشت