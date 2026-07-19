باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی -مرتضی عابدی رئیس هیات کونگفو و ورزش‌های رزمی مازندران گفت: پیکار‌های کونگفو پرتوآ نونهالان و نوجوانان قهرمانی کشور هشتم و نهم مردادماه به میزبانی شهرستان بابل برگزار می‌شود.

او افزود: این دوره از رقابت‌ها در ۲ رده سنی نونهالان (متولدین ۹۳/۰۵/۰۹ تا ۹۸/۰۵/۰۸) و نوجوانان (متولدین ۹۰/۰۵/۰۹ تا ۹۳/۰۵/۰۸) برپا خواهد شد.

عابدی گفت: استان مازندران و شهرستان بابل به عنوان میزبان مسابقات تعیین شده‌اند و سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز محل اسکان و برگزاری این رویداد خواهد بود.

رئیس هیات کونگفو و ورزش‌های رزمی مازندران در پایان افزود: براساس دستورالعمل ابلاغی، هیات‌های استانی موظف‌اند اسامی نهایی نفرات و اوزان دقیق را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه چهارم مردادماه در سامانه رسمی فدراسیون به نشانی www.ikmaf.ir ثبت کنند. همچنین قرعه‌کشی اوزان، ساعت ۲۱ روز هشتم مردادماه در محل پذیرش برگزار می‌شود.