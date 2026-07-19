پرونده قتل متصدی یک پمپ بنزین، در حالی که متهم اصلی پرونده به ترکیه فرار کرده با بخشش اولیای دم، وارد مرحله جدیدی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۴ مهر سال ۱۴۰۲ درگیری مرگباری در پمپ بنزین خزانه رقم خورد و متصدی پمپ بنزین توسط سه پسر جوان و یک دختر به قتل رسید. گزارش این خبر به تیم جنایی اعلام شد و تصاویر دوربینهای مداربسته که از این درگیری مرگبار ثبت شده بود در فضای مجازی منتشر شد.
تصاویر نشان میداد یک خودروی پژو ۲۰۶ وارد پمپ بنزین خزانه شد و راننده آن معروف به مجتبی فلافل و دختر جوانی که کناراو نشسته بود، از کارگر جایگاه درخواست کارت سوخت کرد، اما از آنجایی که کارت سوختها در اختیار سایر رانندگان بود، از او خواست تا منتظر بماند.
مجتبی دقایقی منتظر ماند و بعد با برادرناتنیاش تماس گرفت و از او خواست برایش کارت سوخت بیاورد. اما دقایقی بعد مجتبی که انتظار کلافهاش کرده بود به سمت یک راننده تاکسی رفت و کارت سوخت او را از جایگاه بیرون کشید تا خودش بنزین بزند که این کار او با اعتراض متصدی پمپ بنزین مواجه شد و درگیر شدند، در همین موقع برادر مجتبی و دوستش نیز از راه رسیدند و سه پسر جوان که هر سه چاقو داشتند به کارگر پمپ بنزین حمله کرده و او را به قتل رساندند. متهمان از محل متواری شدند و گزارش جنایت به بازپرس کشیک قتل و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد.
فرار از ایران
هویت متهمان با بررسی پلاک خودرو، تحقیقات میدانی و بازبینی دوربینهای مداربسته جایگاه سوخت بهدست آمد. اما بررسیها نشان میداد هر چهار نفر از ایران متواری شده و به ترکیه رفتهاند. در این میان دوست این دو برادر که میخواست از ترکیه به آلمان برود از سوی مأموران مرزی ترکیه کشته شد.
مجتبی فلافل و دوست دخترش نیز میخواستند به افغانستان بروند، اما دختر جوان که از سرگردانی و خانه به دوشی خسته شده بود به ایران برگشت و دستگیر شد. مجتبی نیز مدتی در افغانستان زندگی کرد و درنهایت با تصور اینکه آبها از آسیاب افتاده راهی تهران شد، اما کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت او را نیز بازداشت کردند.
نظریه متخصصان پزشکی قانونی
پزشکی قانونی اعلام کرده بود که کارگر پمپ بنزین مورد ضربات متعدد چاقو قرار گرفته، اما یکی از ضربات کشنده بوده و او را به کام مرگ کشانده است. ضربهای که طبق اطلاعات بهدست آمده از فیلمهای گرفته شده از صحنه درگیری، از سوی برادر ناتنی مجتبی وارد شده بود؛ بنابراین مجتبی از اتهام قتل تبرئه و به حبس محکوم شد، اما برادرش که همچنان در ترکیه مخفی شده به صورت غیابی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد. با تأیید حکم در دیوانعالی کشور پرونده به شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت ارجاع و چندین جلسه صلح و سازش برگزار شد. درنهایت اولیای دم از قصاص قاتل فرزندشان به شرط دریافت دیه گذشت کردند. با بخشش اولیای دم، قاتل فراری از مرگ رهایی یافت، اما تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.
منبع: روزنامه ایران